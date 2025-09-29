Поэтому, видимо, неудивительно, что последний тренд на кухонные столешницы – бордовый мрамор с белыми прожилками. Дизайнеры говорят, что он оказался одним из самых популярных в 2025 году, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Почему бордовые столешницы из мрамора так популярны?

Это богатая альтернатива, которая очень отличается от бело-серых мраморных столешниц. Бордовый мрамор добавляет такой же роскошной привлекательности, но с более смелым, уникальным видом. И дизайнеры его просто обожают.

Нам нравится использовать мрамор более насыщенного бордового оттенка, потому что он позволяет получить игривый цвет в абсолютно вневременном материале – а что может быть более вневременным, чем камень?

– прокомментировала дизайнер интерьеров Сюзанна Хольмберг.

Бордовый мрамор можно добавить как к нейтральной, так и к яркой кухне. Они смелые, но "не крикливые", поэтому просто украсят интерьер, не перегружая его.



Светлая кухня с акцентной бордовой столешницей / Фото Crystal Sinclair Designs

Бордовый мрамор прекрасно контрастирует с более светлыми цветами кухонных шкафов – я всегда за хороший контраст!

– добавляет дизайнер интерьеров Кристал Синклер.

Мрамор в таком оттенке имеет и практическое преимущество над светлыми – он более устойчив к пятнам. Бордовый очень хорошо скрывает пятна и грязь, особенно от красного вина.

Кстати, в комментарии журналистам британского журнала Livingetc эксперты рассказали, с какими тонами можно сочетать бордовый. Дизайнеры посоветовали присмотреться к карамельному, бежевому, светло-голубому, темно-синему, бледно-розовому и тому подобное.

Какой цвет сейчас очень трендовый в интерьере кухонь?

Зеленый используют все – от домовладельцев, которые сами делают ремонт, до клиентов дизайнеров и мировых знаменитостей. Особенно популярным стал темно-зеленый оттенок.

Например, Ева Лонгория выбрала зеленую мраморную плитку для задней панели на кухне. Дакота Джонсон остановилась на несколько более светлом оттенке для своих деревянных шкафов.