Тож, мабуть, не дивно, що останній тренд на кухонні стільниці – бордовий мармур з білими прожилками. Дизайнери кажуть, що він виявився одним із найпопулярніших у 2025 році, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Чому бордові стільниці з мармуру такі популярні?

Це багатша альтернатива, яка дуже відрізняється від біло-сірих мармурових стільниць. Бордовий мармур додає такої ж розкішної привабливості, але з більш сміливим, унікальним виглядом. І дизайнери її просто обожнюють.

Нам подобається використовувати мармур насиченішого бордового відтінку, тому що він дозволяє отримати грайливий колір в абсолютно позачасовому матеріалі – а що може бути більш позачасовим, ніж камінь?

– прокоментувала дизайнерка інтер'єрів Сюзанна Хольмберг.

Бордовий мармур можна додати як до нейтральної, так і до яскравої кухні. Вони сміливі, але "не крикливі", тому просто прикрасять інтер'єр, не перевантажуючи його.



Світла кухня з акцентною бордовою стільницею / Фото Crystal Sinclair Designs

Бордовий мармур чудово контрастує зі світлішими кольорами кухонних шаф – я завжди за хороший контраст!

– додає дизайнерка інтер'єрів Крістал Сінклер.

Мармур в такому відтінку має і практичну перевагу над світлішими – він більш стійкий до плям. Бордовий дуже добре приховує плями та бруд, особливо від червоного вина.

До речі, в коментарі журналістам британського журналу Livingetc експерти розповіли, з якими тонами можна поєднувати бордовий. Дизайнери порадили придивитися до карамельного, бежевого, світло-блакитного, темно-синього, блідо-рожевого тощо.

Який колір зараз дуже трендовий в інтер'єрі кухонь?

Зелений використовують усі – від домовласників, які самі роблять ремонт, до клієнтів дизайнерів та світових знаменитостей. Особливо популярним став темно-зелений відтінок.

Наприклад, Єва Лонгорія обрала зелену мармурову плитку для задньої панелі на кухні. Дакота Джонсон зупинилася на дещо світлішому відтінку для своїх дерев'яних шаф.