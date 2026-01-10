Подробнее о деле и как оно может повлиять на рынок аренды в Испании, 24 Канал рассказывает со ссылкой на El Periódico.

Почему владелица не может выселить арендатора?

Женщина прекратила платить 86-летней владелице квартиры за аренду еще 27 месяцев назад. Долг за это время вырос почти до 31 тысячи евро. Несмотря на обращение в суд, выселение неоднократно блокировали из-за выводов социальных служб, которые признавали женщину социально уязвимой.

Почему финансовое бремя ложится на пенсионерку?

Адвокаты истицы заявляют, что государство фактически переложило на пожилую женщину функцию социальной поддержки. Квартира является ее единственным имуществом и источником дохода, поэтому отсутствие арендных платежей напрямую бьет по ее способности обеспечивать собственные потребности. Защита настаивает: если власть останавливает выселение по гуманитарным причинам, именно она должна компенсировать потери владельцу.

Почему это дело может стать прецедентом?

Юристы требуют взыскать с государства более 40 тысяч евро, в том числе и компенсацию за причиненный ущерб. Они напоминают, что закон обязывает администрацию предоставить альтернативное жилье уязвимым лицам, чтобы владелец мог вернуть свою недвижимость.

Поскольку этого не было сделано, дело уже называют потенциально прецедентным – оно может повлиять на тысячи владельцев, которые годами не могут ни получить аренду, ни вернуть свое жилье.

К слову, по данным портала Numbeo в январе 2026 года аренда однокомнатной квартиры в Испании в среднем стоит 876,80 евро в месяц, если речь идет о квартире в центре города, и 686,95 евро – за его пределами. Снимать трехкомнатную стоит 1 378,53 и 1 045,42 евро соответственно.

Что известно о масштабном штрафе для Airbnb в Испании?

Ранее испанские власти оштрафовали Airbnb на более 64 миллионов евро за нарушение правил размещения туристического жилья. Проверка выявила нарушения в более 65 тысячах объявлений, в частности отсутствие или ложные лицензионные номера и неуказанный правовой статус владельцев.

Штраф определили как шестикратный размер незаконной прибыли, который, по оценке властей, получила платформа. Также сервис обязали удалить все объявления, не соответствующие требованиям.