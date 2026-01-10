Детальніше про справу та як вона може вплинути на ринок оренди в Іспанії, 24 Канал розповідає з посиланням на El Periódico.

Читайте також "Подарунок" від близької людини: подружжя повернулося з відпустки та не впізнало власний дім

Чому власниця не може виселити орендарку?

Жінка припинила платити 86-річній власниці квартири за оренду ще 27 місяців тому. Борг за цей час зріс майже до 31 тисячі євро. Попри звернення до суду, виселення неодноразово блокували через висновки соціальних служб, які визнавали жінку соціально вразливою.

Чому фінансовий тягар лягає на пенсіонерку?

Адвокати позивачки заявляють, що держава фактично переклала на літню жінку функцію соціальної підтримки. Квартира є її єдиним майном і джерелом доходу, тож відсутність орендних платежів напряму б'є по її здатності забезпечувати власні потреби. Захист наполягає: якщо влада зупиняє виселення з гуманітарних причин, саме вона має компенсувати втрати власнику.

Чому ця справа може стати прецедентом?

Юристи вимагають стягнути з держави понад 40 тисяч євро, зокрема й компенсацію за завдану шкоду. Вони нагадують, що закон зобов'язує адміністрацію надати альтернативне житло вразливим особам, аби власник міг повернути свою нерухомість.

Оскільки цього не було зроблено, справу вже називають потенційно прецедентною – вона може вплинути на тисячі власників, які роками не можуть ані отримати оренду, ані повернути своє житло.

До слова, за даними порталу Numbeo у січні 2026 року оренда однокімнатної квартири в Іспанії в середньому коштує 876,80 євро в місяць, якщо йдеться про помешкання в центрі міста, та 686,95 євро – за його межами. Винаймати трикімнатну коштує 1 378,53 та 1 045,42 євро відповідно.

Що відомо про масштабний штраф для Airbnb в Іспанії?

Раніше іспанська влада оштрафувала Airbnb на понад 64 мільйони євро за порушення правил розміщення туристичного житла. Перевірка виявила порушення у понад 65 тисячах оголошень, зокрема відсутність або неправдиві ліцензійні номери та незазначений правовий статус власників.

Штраф визначили як шестикратний розмір незаконного прибутку, який, за оцінкою влади, отримала платформа. Також сервіс зобов’язали видалити всі оголошення, що не відповідають вимогам.