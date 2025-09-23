Однако благодаря активной общественной позиции и переговорам с застройщиком сооружение удалось сохранить. 20 сентября в вилле официально открыли молодежное пространство и пластовый дом. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на Львовский городской совет.

Читайте также Есть уникальная возможность попасть внутрь: как выглядит одна из самых красивых вилл Львова

Что известно о спасении виллы?

Историческую виллу возвели в начале 20 века. Она принадлежала общественному деятелю и меценату Михаилу Стецкевичу. Расположена она на улице Замарстыновской, 213.

С 1993 года она имела статус памятника местного значения, однако в 2019 году через суд ее изъяли из реестра. Это открыло путь к потенциальной застройке территории. После громкого общественного резонанса, петиций и переговоров, город достиг компромисса с инвестором: компания согласилась за свой счет реставрировать виллу, а в обмен получила другой земельный участок.

Мы не просто смогли убедить застройщика не сносить виллу, но и полностью реставрировали ее и предоставили ей второе дыхание – теперь это станица "Пласта" и здесь будет заниматься патриотическая молодежь. Благодарен девелоперу за сознательную позицию и приложенные усилия,

– отметил заместитель мэра Львова Любомир Зубач.

Реставрационные работы проходили под контролем специалистов горсовета. Удалось сохранить аутентичные элементы интерьера – в частности, лестницы и пьеты. Окна и двери заменили на новые деревянные, с учетом исторического стиля. Здание также адаптировали для нужд людей с инвалидностью. На территории обустроили две спортивные и одну детскую площадку, амфитеатр, а также сохранили старые яблони.

"Это будет место, где молодежь, пластуны смогут реализовывать свои идеи, собираться сообществами, строить планы. Здесь можно увидеть и старые печки с оригинальными изразцами, и следы обстрелов Второй мировой войны. Это позволяет еще подробнее объяснять, что история – это важно", – отметила руководительница львовского отделения "Пласта" Дарья Доскач.

К слову, Львовский центр "Пласта" является крупнейшим в мире, сейчас он насчитывает аж 2 800 пластунов.



Вилла Стецкевича во Львове / Фото ЛГС

Что известно о вилле Стецкевича и ее первых владельцах?

Дом №213 на улице Замарстыновской во Львове возвели в 1930-х годах в стиле функционализма с элементами народного стиля для супругов меценатов Стецкевичей. Трехэтажная вилла отличается кирпичными вставками, стилизованными под вышивку, и облицовкой из ломаного камня.

Михаил Стецкевич во времена Австро-Венгрии работал писарем на императорской службе в Вене и был адъютантом львовского наместника. Впоследствии присоединился к обществу "Просвита" и стал первым руководителем "Сокола" в Великом Голоске – ныне микрорайон Львова.

Свой предыдущий дом Стецкевич передал под младшую школу для девушек, которую он же и основал. Школой занимались сестры-василианки. Также он помогал церкви святой Анны и приюту. Частым гостем в их доме был митрополит Андрей Шептицкий, который тоже поддерживал приют и убедил бездетных супругов взять под опеку трех сирот – двух парней и двухлетнюю девочку Павлину.

Во время Ноябрьского чина Стецкевичей арестовали за поддержку украинского восстания и отправили в лагерь в Домбье. Михаил умер в 1934 году, а его жена Олимпия – в 1947-м. Оба похоронены на Яновском кладбище во Львове.

Что известно о других исторических зданиях Львова?

Церковь Святого Николая считается древнейшим сооружением Львова, возведенным в честь основания города. В 1292 году князь Лев предоставил ей грамоту, закреплявшую право вечного пользования земельным участком. Существует версия, что храм служил семейной усыпальницей и придворной церковью галицко-волынских князей.

Ранее стало известно, что во Львове продают историческую виллу "Ломница", построенную в 1911 году. Здание требует значительного ремонта, поскольку не использовалась десятки лет.

Кроме того, недавно львовяне имели возможность попасть внутрь виллы "Юлиетка", спроектированной Юлианом Захаревичем. Она является редким примером архитектурного стиля переходного от позднего историзма к ранней сецессии.