Проте завдяки активній громадській позиції та переговорам з забудовником споруду вдалося зберегти. 20 вересня у віллі офіційно відкрили молодіжний простір та пластову домівку. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на Львівську міську раду.

Що відомо про порятунок вілли?

Історичну віллу звели на початку 20 століття. Вона належала громадському діячеві і меценату Михайлу Стецкевичу. Розташована вона на вулиці Замарстинівській, 213.

З 1993 року вона мала статус пам'ятки місцевого значення, однак у 2019 році через суд її вилучили з реєстру. Це відкрило шлях до потенційної забудови території. Після гучного суспільного резонансу, петицій та перемовин, місто досягло компромісу з інвестором: компанія погодилася за власний кошт реставрувати віллу, а в обмін отримала іншу земельну ділянку.

Ми не просто змогли переконати забудовника не зносити віллу, а й повністю реставрували її та надали їй другого дихання – тепер це станиця "Пласту" і тут займатиметься патріотична молодь. Вдячний девелоперові за свідому позицію та докладені зусилля,

– зазначив заступник мера Львова Любомир Зубач.

Реставраційні роботи проходили під контролем фахівців міськради. Вдалося зберегти автентичні елементи інтер'єру – зокрема, сходи та п'єци. Вікна та двері замінили на нові дерев'яні, з урахуванням історичного стилю. Будівлю також адаптували для потреб людей з інвалідністю. На території облаштували два спортивні й один дитячий майданчик, амфітеатр, а також зберегли старі яблуні.

"Це буде місце, де молодь, пластуни зможуть реалізовувати свої ідеї, збиратися спільнотами, будувати плани. Тут можна побачити і старі пічки з оригінальними кахлями, і сліди обстрілів Другої світової війни. Це дає змогу ще докладніше пояснювати, що історія – це важливо", – наголосила очільниця львівського осередку "Пласту" Дарина Доскач.

До слова, Львівський осередок "Пласту" є найбільшим у світі, нині він налічує аж 2 800 пластунів.



Вілла Стецкевича у Львові / Фото ЛМР

Що відомо про віллу Стецкевича та її перших власників?

Будинок №213 на вулиці Замарстинівській у Львові звели у 1930-х роках у стилі функціоналізму з елементами народного стилю для подружжя меценатів Стецкевичів. Триповерхова вілла вирізняється цегляними вставками, стилізованими під вишивку, та облицюванням з ламаного каменю.

Михайло Стецкевич за часів Австро-Угорщини працював писарем на цісарській службі у Відні та був ад'ютантом львівського намісника. Згодом долучився до товариства "Просвіта" та став першим керівником "Сокола" у Великому Голоску – нині мікрорайон Львова.

Свою попередню оселю Стецкевич передав під молодшу школу для дівчат, яку він же й заснував. Школою опікувалися сестри-василіанки. Також він допомагав церкві святої Анни та сиротинцю. Частим гостем у їхньому домі був митрополит Андрей Шептицький, який теж підтримував сиротинець і переконав бездітне подружжя взяти під опіку трьох сиріт – двох хлопців і дворічну дівчинку Павліну.

Під час Листопадового чину Стецкевичів заарештували за підтримку українського повстання й відправили до табору в Домб'є. Михайло помер у 1934 році, а його дружина Олімпія – в 1947-му. Обоє поховані на Янівському цвинтарі у Львові.

Що відомо про інші історичні будівлі Львова?

Церква Святого Миколая вважається найдавнішою спорудою Львова, зведеною на честь заснування міста. У 1292 році князь Лев надав їй грамоту, що закріплювала право вічного користування земельною ділянкою. Існує версія, що храм слугував родинною усипальницею та придворною церквою галицько-волинських князів.

Раніше стало відомо, що у Львові продають історичну віллу "Ломниця", побудовану у 1911 році. Будівля потребує значного ремонту, оскільки не використовувалася десятки років.

Крім того, нещодавно львів'яни мали можливість потрапити всередину вілли "Юлієтка", спроєктованої Юліаном Захаревичем. Вона є рідкісним прикладом архітектурного стилю перехідного від пізнього історизму до ранньої сецесії.