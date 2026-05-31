Один из самых дорогих домов столицы

На рынке элитной недвижимости Киева появился новый дорогой объект. Соответствующее объявление появилось на DIM.RIA.

Речь идет об имении на улице Дубенской в Печерском районе, площадь которого составляет почти 1 400 квадратных метров. Как пишет OBOZ.UA, дом с 2010 года находится в собственности Татьяны Недельской. Она – певица и вдова экс-нардепа от пророссийской "Партии регионов" Яна Табачника.

Сейчас стоимость жилья оценивается в более 9,2 миллиона долларов, или около 409 миллионов гривен по актуальному курсу.

Внешне дом имеет довольно сдержанный вид: светлый фасад, колонны у центрального входа и кованый забор вокруг территории.

В то же время масштабы объекта и его расположение в одном из самых дорогих районов столицы свидетельствуют о принадлежности к премиальному сегменту недвижимости.

Какой дом внутри

Значительно больше внимания привлекает внутреннее убранство особняка. В интерьерах соединили классическую мебель, декоративную лепнину, антикварные элементы и современные дизайнерские решения. Из-за большого количества дорогих декоративных деталей пользователи сети сравнивают стиль дома со знаменитым "стилем Пшонки".

Среди особенностей дома – просторный кабинет с массивной деревянной мебелью, современная кухня с большим количеством техники, бассейн с сауной, домашний кинотеатр, студия, гардеробные и отдельные помещения для персонала. Также в доме есть серверная комната, гараж на два автомобиля и специальное помещение для хранения продуктов с холодильным оборудованием.

Такой вид имеет дом / Фото DIM.RIA

Дом также имеет спиральную лестницу с декоративными металлическими перилами. В имении обустроено несколько ванных комнат с различным дизайном, а одна из спален на третьем этаже имеет панорамные фотообои с изображением города, рабочую зону и даже беговую дорожку.

В целом дом является ярким примером элитной недвижимости, где сдержанная архитектура сочетается с показной роскошью внутреннего оформления.

Под Киевом продают "замок Дракулы": что о нем известно?

В селе Зазимье под Киевом выставили на продажу готический особняк, который в сети называют "замком Дракулы". Дом площадью 400 квадратных метров продают за 800 тысяч долларов.

Несмотря на средневековый вид, здание возвели по современным технологиям. В подвале обустроено укрытие, а внутри – интерьер с антикварной мебелью и потолками высотой 12 метров. На участке площадью 0,75 гектара есть озеро, фруктовый сад, беседка с фонтаном, дом для персонала и конюшня. В самом имении обустроены каминный зал, библиотека, кухня и несколько спален.