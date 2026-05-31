Один із найдорожчих будинків столиці

На ринку елітної нерухомості Києва з'явився новий дорогий об'єкт. Відповідне оголошення з'явилося на DIM.RIA.

Йдеться про маєток на вулиці Дубенській у Печерському районі, площа якого становить майже 1 400 квадратних метрів. Як пише OBOZ.UA, будинок з 2010 року перебуває у власності Тетяни Недельської. Вона – співачка і вдова екснардепа від проросійської "Партії регіонів" Яна Табачника.

Наразі вартість житла оцінюють у понад 9,2 мільйона доларів, або близько 409 мільйонів гривень за актуальним курсом.

Зовні будинок має доволі стриманий вигляд: світлий фасад, колони біля центрального входу та кований паркан навколо території.

Водночас масштаби об'єкта та його розташування в одному з найдорожчих районів столиці свідчать про належність до преміального сегмента нерухомості.

Який будинок усередині

Значно більше уваги привертає внутрішнє оздоблення маєтку. В інтер'єрах поєднали класичні меблі, декоративну ліпнину, антикварні елементи та сучасні дизайнерські рішення. Через велику кількість дорогих декоративних деталей користувачі мережі порівнюють стиль будинку зі знаменитим "стилем Пшонки".

Серед особливостей оселі – просторий кабінет із масивними дерев'яними меблями, сучасна кухня з великою кількістю техніки, басейн із сауною, домашній кінотеатр, студія, гардеробні та окремі приміщення для персоналу. Також у будинку є серверна кімната, гараж на два автомобілі та спеціальне приміщення для зберігання продуктів із холодильним обладнанням.

Такий вигляд має будинок / Фото DIM.RIA

Оселя також має спіральні сходи з декоративними металевими бильцями. У маєтку облаштовано кілька ванних кімнат із різним дизайном, а одна зі спалень на третьому поверсі має панорамні фотошпалери із зображенням міста, робочу зону та навіть бігову доріжку.

Загалом будинок є яскравим прикладом елітної нерухомості, де стримана архітектура поєднується з показною розкішшю внутрішнього оформлення.

Під Києвом продають "замок Дракули": що про нього відомо?

У селі Зазим'я поблизу Києва виставили на продаж готичний маєток, який у мережі називають "замком Дракули". Будинок площею 400 квадратних метрів продають за 800 тисяч доларів.

Попри середньовічний вигляд, будівлю звели за сучасними технологіями. У підвалі облаштоване укриття, а всередині – інтер'єр з антикварними меблями та стелями заввишки 12 метрів. На ділянці площею 0,75 гектара є озеро, фруктовий сад, альтанка з фонтаном, будинок для персоналу та стайня. У самому маєтку облаштовані камінна зала, бібліотека, кухня та кілька спалень.