27-річний Айзек розповів, що вперше побачив вагон поїзда шість років тому. Його батько як любитель потягів одразу вирішив, що його треба придбати, розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com.

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Вагон лежав у сараї сусідів

Усе почалося з того, що до родини звернулися за допомогою сусіди. Вони попросили згребти сніг з даху сараю.

Згодом батько із сином виявили, що в сараї є вагон 1909 року. Він був у такому жахливому стані, що, здавалося, ремонту не підлягав.

Для більшості людей це нічого не вартувало, але мій тато побачив у ньому потенціал,

– розповів Айзек.

Труднощів було багато. Навіть після того, як сусіди погодилися продати вагон, їм було важко знайти вантажника. Процес організації перевезення тривав близько двох років. Вагон транспортувала 18-колісна машина та кілька бульдозерів. Вартість: 10 000 доларів.

Вагон до та після зовнішньої реконструкції / Фото CNBC

Загалом родина вклала 27 тисяч доларів у будівництво платформи, 20 тисяч доларів у ремонт підлоги, 12 тисяч доларів у ландшафтний дизайн і ще купу грошей у роботу субпідрядників (опалення, вентиляція, кондиціонування, електрика).

У мене семеро братів і дві сестри, тож нас 10. Майже всі ми маємо будівельні навички, і мої брати та я зробили майже всю роботу. Нам довелося залучити субпідрядників тільки для проведення комунікацій,

– ділиться Айзек.

Спальня у вагоні / Фото CNBC

Що всередині

"Пасажирську кімнату" переоблаштували на зону відпочинку та мінікухню. Початкове вантажне відділення слугує коридором та місцем для зберігання багажів.

Родина облаштувала розкішну кімнатну для відпочинку / Фото CNBC

Колишню поштову кімнату перетворили на спальню. Ванна кімната є також.

Вагон розташований на найвищій точці ділянки, щоб краєвид подобався орендарям. Його винаймає гість за гостем, тобто попит високий. Ціна – від 325 до 350 доларів за ніч.