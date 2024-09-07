Руді та його дружина Лорен придбали старий вагончик за 14 тисяч фунтів (близько 780 тисяч гривень). Тепер обоє вони взагалі не турбуються про те, де взяти гроші. Ба більше, пара, яка працює повний робочий день, заощаджує майже 90% доходу.

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Втомились платити за оренду

Подружжя платило 750 фунтів (40 тисяч гривень) на місяць за оренду будинку в одному з британських міст. Згодом чоловік з дружиною зрозуміли, що думки про фінанси їх втомили, тому вдалися до креативного рішення.

Лорен та Руді перебрались у старий вагончик, що стоїть на земельній ділянці розміром 25 на 100 метрів.

І хоч він був "трохи пошарпаний", пару це не злякало. Подружжя відремонтувало вагон за 2 тисячі фунтів (108 тисяч гривень), облаштувавши там житлову зону. Всередині навіть є офіс.

Затишні кімнати у вагоні / Фото SWNS

Окрім того, Лорен і Руді встановили сонячні панелі, тому за комунальні послуги платять до 100 фунтів (5,4 тисячі гривень) на місяць. Ще 30 фунтів (1,6 тисячі гривень) коштує Wi-Fi.

Зимовими вечорами буває нелегко зігріти кімнати. Однак пара вже звикла витрачати на газ не більш ніж 48 фунтів стерлінгів (2,6 тисячі гривень) на 4 місяці.

Лорен і Руді живуть у Лідсі, Велика Британія, де щомісячна орендна плата в середньому становить 1 107 фунтів (майже 60 тисяч гривень). Подружжя витрачає на тисячу менше.