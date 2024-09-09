Якщо колись ці ідеї були класикою, то зараз вони вважаються застарілими. Дизайнери кажуть, що це те, чого варто позбутися, коли будете оновлювати ванну кімнату.

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Кутові громіздкі ванни

У 80-х і 90-х роках здавалося, що більше завжди означає краще. Великі кутові вважалися абсолютною вершиною розкоші. Однак часи змінюються.

Коли справа доходить до створення функціональної ванної кімнати, часто менше означає краще. Надмірно великі вбудовані ванни з високими бортами, які важко чистити, стали менш популярними через свою непрактичність,

– каже дизайнерка з Флориди Ніколь Роу.

До того ж ці громіздкі ванни часто займали цінні квадратні метри, особливо в кутових приміщеннях. Це робило ванну кімнату тісною і менш функціональною.

Окремо стоячі ванни мають візуально приємний вигляд, який підсилює відчуття простору. Вони не тільки займають менше місця, але й значно полегшують прибирання,

– додає експертка.

Простора ванна кімната з окремою ванною / Фото Taniya Nayak Design

Відкриті стелажі

Зараз дизайнери часто вихваляють відкриті стелажі на кухнях, але у ванній кімнаті це проблематично.

Відкрите сховище може виглядати стильно, але це часто призводить до безладної демонстрації туалетних речей, засобів гігієни, які краще тримати далі від очей,

– каже Ніколь Роу.

Краще обирати вбудовані шафи або витончені туалетні столики з достатньою кількістю шухляд.

Настінні рушникосушки

Для компактної ванної кімнати, зображеної нижче, дизайнери обрали гачки, а не тримачі для рушників. А якщо ви все ж схиляєтеся до придбання рушникосушки, то краще обрати портативний варіант.

Хоча настінні рушникосушки колись були предметом розкоші, тепер вони вважаються менш практичними в порівнянні з портативними моделями. Портативні рушникосушки часто більш ефективні, прості у використанні, і їх можна переміщувати в різні частини ванної кімнати за потреби, особливо в холодні місяці,

– переконує дизайнерка з Юти Еліс Лейн.

А якщо мовиться про повний ремонт ванної кімнати, то краще зробити підігрів підлоги по всьому простору. Сушити рушники в холодні пори буде значно легше.

Стильна біло-сіра ванна кімната з мармуровою плиткою / Фото Alice Lane Interior Design5

Яскраве освітлення

Експерти називають це освітленням голлівудським, яке у ванних кімнатах вже не актуальне. Краще обирати м'яке, навіть трохи приглушене освітлення, яке нагадує природне.

Яскраве освітлення у ванній потрібне лише довкола дзеркала на рівні обличчя. Його варто робити регульованим, як-от настінні бра.

Кошики для білизни

Це дуже практичне рішення, але зовсім не естетичне. Кошики лише захаращують простір, який у багатьох господарів і так обмежений.

Брудний одяг найкраще зібрати та заховати у вбудовану шафу, або взагалі знайти для нього інше місце, не у ванній кімнаті.