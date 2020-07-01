30 червня realme та Цитрус презентували Україні телевізори realme TV, смартфон ХЗ, фітнес-трекер realme Band, нові моделі навушників — Buds Air Neo і Buds Q, смарт годинник, портативні батареї, які гармонійно увіллються в сім'ю бренду.

Увірвавшись на український ринок, realme став брендом, що розвивається швидше за інших, завдяки неординарному преміальному дизайну, підтвердженій тестами якості та доступним цінам гаджетів. Зібравши багатофункціональну систему бренду, ви отримаєте: загальний доступ до хмарного сховища, єдиний фотопотік, комунікаційні можливості з будь-якого гаджету, можливість трансляції відео і файлів на ТВ, безперервність робочого процесу. Є також плюси щодо безпеки – пошук вкраденого пристрою з іншого гаджету бренду, і можливість стерти конфіденційну інформацію віддалено.

Найважливіший елемент у світі бренду – realme smart TV

Елегантний і сучасний, з безрамковим дизайном екрану телевізор прикрасить собою будь-який інтер'єр. Завдяки широкому куту огляду екрану, відсутності шуму в темних сценах, відмінній видимості при яскравому освітленні, неймовірній якості звуку можна повною мірою насолодитися ефектом присутності, як при перегляді улюблених телепередач, так і при грі на консолі.

Управляти realme TV можна як багатофункціональним пультом, так і за допомогою смартфонів і смарт-годинників бренду.

З 30 червня до старту продажів 15 липня діє акція – при передзамовленні realme smart TV отримай в комплекті навушники realme Buds Wireless.

В Україні телевізори будуть продаватися в комплекті з безкоштовним пакетом від Sweet.tv – 3 місяці з максимальною підпискою. Realme smart watch

Надати завершеність і унікальність своєму образові можна за допомогою яскравих, стильних і модних realme smart watch зі змінними ремінцями і функцією вибору циферблатів.

Завдяки багатофункціональності годиннику ви легко зможете керувати всіма гаджетами realme, переглядати повідомлення, перемотувати музику, управляти камерою телефону, перемикати ТВ і багато іншого. Вони замінять для вас особистого тренера, а про здоров'я подбають не гірше, ніж улюблена бабуся.

Смартфон realme X3 SuperZoom

Відмінна новина для романтиків – мрія знімати зоряне небо стала реальністю завдяки realme X3 SuperZoom з функцією StarryMode. Цей флагман за суперціною стане найдоступнішим камерофоном. У ньому можливий розгін 4 суперкамер від 60X SuperZoom об'єктива до макрооб'єктиву, що працює майже як мікроскоп. А ще: значна пам'ять, флагманський процесор, 120 ГЦ Full HD + дисплей, тривала автономність, особлива система охолодження ядра. Що стосується дизайну – це смартфон від realme, а realme – це стильно завжди.

Навушники – незамінна частина в брендовому світі гаджетів.

Buds Q

Ці дизайнерські вакуумні суперлегкі та суперпотужні навушники за дуже доступною ціною з вологозахистом і сенсорним управлінням – те, що потрібно саме тобі.

Buds Air Neo

Ці навушники прийдуться до вподоби не лише поціновувачам модних гаджетів, а й завзятим геймерам. Buds Air Neo забезпечать стабільний сигнал без перешкод і затримок, підтримають сенсорне управління і зручно приймуть дзвінки. У них ідеальна синхронізація з аудіо і відео, а також моментальний коннект з Google.

Фітнес-трекер realme Band

Любите все тримати під контролем? Тоді доповніть свій образ зручним, стильним і міцним гаджетом. Цей фітнес-трекер зведе воєдино усі показники здоров'я, стане особистим тренером з фітнесу і синхронізує всі дані в одному місці.

Портативні батареї realme

Не випасти з інформаційної та комунікаційної обойми допоможуть портативні батареї realme. Крім відмінних технічних характеристик у них стильний, яскравий і модний дизайн.

Роби свій вибір. З гаджетами realme ти – справжній.