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Ребров прокоментував чутки про його призначення тренером "Динамо"

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Сергій Ребров
Сергій Ребров

Колишній тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував чутки про можливу заміну Олександра Хацкевича в разі не проходу "Славії" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Повідомлялося, що Ігор Суркіс може звільнити Олександра Хацкевича після першого серйозного провалу.

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Це нісенітниця. Такі інсинуації розпускають спеціально перед матчем "Динамо" з "Шахтарем". В мене не було розмов з президентом київського "Динамо" Ігором Суркісом на цю тему. Він не пропонував мені жодних посад в структурі клубу, – сказав Сергій Ребров виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Ребров був головним тренером "Динамо" з 2014-го по 2017 рік, виграв два чемпіонати і вивів команду в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

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Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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