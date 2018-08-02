Ребров прокоментував чутки про його призначення тренером "Динамо"

Колишній тренер київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував чутки про можливу заміну Олександра Хацкевича в разі не проходу "Славії" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Повідомлялося, що Ігор Суркіс може звільнити Олександра Хацкевича після першого серйозного провалу.

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Це нісенітниця. Такі інсинуації розпускають спеціально перед матчем "Динамо" з "Шахтарем". В мене не було розмов з президентом київського "Динамо" Ігором Суркісом на цю тему. Він не пропонував мені жодних посад в структурі клубу, – сказав Сергій Ребров виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Ребров був головним тренером "Динамо" з 2014-го по 2017 рік, виграв два чемпіонати і вивів команду в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

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