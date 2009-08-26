Редактори Wikipedia

У "Вікіпедії" з’являться постійні редактори.

Один із найпопулярніших енциклопедичних ресурсів мережі запровадив нові правила відбору та публікації доповнень до розміщених в ньому статей. Відтепер 25 тисяч редакторів будуть пильно перевіряти всі доповнення, запропоновані до включення у матеріали про сучасних відомих осіб та політиків.Без їхнього схвалення інформація не публікуватиметься. Всі контролери працюватимуть на добровільних засадах і не отримуватимуть ніякої матеріальної винагороди. Зазначимо, до сьогодні будь-хто мав право доповнювати статті "Вікіпедії".Проте така вседозволеність та зростаюча популярність вебресурсу стали причиною того, що деякі політики почали зводити рахунки зі своїми опонентами на сторінках вільної енциклопедії. Це стосується також світу мистецтва.