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Референдум

Фінансові ринки 20:37, 18 березня 2009 212

В Азербайджані завершилося голосування на референдумі щодо поправок до конституції.

Зміни зокрема передбачають зняття обмежень на обрання однієї людини президентом більше двох разів поспіль. За словами голови ЦВК, референдум можна вважати таким, що відбувся, оскільки у ньому взяли участь 64% виборців.Підсумки, обіцяють оприлюднити близько півночі. Аби поправки вважалися прийнятими, за них повинні проголосувати більше 50% виборців. Таким чином, чинний президент країни Ільхам Алієв може отримати можливість залишитися при владі і після 2013 року. Зазначимо, Алієва переобрали на повторний термін у 2008 році, його кандидатуру підтримали 89% виборців.Опозиція назвала результати виборів сфабрикованими і закликала до бойкоту сьогоднішнього референдуму. Зміни до конституції запропонувала правляча партія, яку очолює Алієв. На референдум винесені також поправки, що передбачають додаткові обмеження на діяльність засобів масової інформації.     
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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