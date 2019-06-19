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      Реформа децентралізації – це одна з можливостей утримати людей на селі, – Бахматюк

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      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Реформа децентралізації – це одна з можливостей утримати людей на селі. Про це заявив власник групи компаній "Укрлендфармінг", бізнесмен Олег Бахматюк в ході дискусії "Трудова міграція: виклик для України", яку провела Європейська бізнес-асоціація.

      Під час дискусії представники влади і великого бізнесу обмінювались думками щодо шляхів подолання проблеми трудової міграції з України, повідомляє УНІАН.

      Олег Бахматюк, підприємства якого представлені в 22 областях України, вважає, що децентралізація стала стимулом для розвитку сільських територій: "Ми присутні в 600 населених пунктах. Я вважаю, що децентралізація –  одна із найуспішніших реформ, яка була зроблена урядом. Тому що вона дала можливість розвиватись території не тільки в напрямку економічному, в напрямку самодостатності. Нічого так не спонукає до розвитку, як можливість. Територія має можливість планувати, має можливість розпоряджатись ресурсами і бути самостійною одиницею. Ясно, що все залежить від людей, але в цілому ця реформа дуже добре працює".

      Але без підтримки держави сільським територіям стає все важче утримувати людей від трудової міграції, і українські агровиробники вже відчувають серйозний дефіцит кадрів на підприємствах галузі.

      "По-перше людей стало набагато менше, ми маємо теж це розуміти. Людина хоче отримувати якісний доступ до всіх послуг. А на селі менше можливостей, якщо порівняти – я і про якість освіти, і якість медицини, і якість інфраструктури. Відповідно людина тягнеться до тих територій, де вона це зможе отримувати. Це теж держава має розуміти: вона готова тримати інфраструктуру і вкладати такі величезні кошти для утримання, чи краще було б ці гроші проінвестувати і стримати людей на селі, що зробив Європейський Союз. Це один із підпунктів того, чому йдуть такі шалені дотації на аграрний сектор. Це стримування людей, це відведення інфраструктури, це створення умов, які дають можливість спокійно на тій самій території отримувати ті самі послуги, що й отримує міський житель", –  сказав Бахматюк.

      Група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка є одним з лідерів аграрного виробництва в країні, одним з найбільших платників податків і одним з кращих роботодавців, що забезпечує робочими місцями тисячі жителів в 600 населених пунктах України. Укрлендфармінг неодноразово відзначений в різних рейтингах як інноваційна компанія, що експортує свою продукцію в 40 країн світу.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг
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