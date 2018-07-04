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"Реформована поліція": чому на місце нових поліцейських приходять старі міліціонери

Право на правду 237 Читать новость на русском

Вже не один раз українцям доводилося чути про те, як відкочується назад реформа патрульної поліції. Як сотні порядних, вмотивованих, чесних і молодих патрульних йдуть з поліції через невеликі зарплати, через виснажливий графік роботи, через погане матеріальне забезпечення.

А головним чином, через некомпетентне ставлення з боку начальства, яке на відміну від патрульних не мінялося, було пов’язане з численними зловживаннями й успішно переатестувалося. За останні 5 місяців написали заяви на звільнення за власним бажанням майже півтори тисячі копів. Це 15% всього складу патрульної поліції України.

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Наприклад, у Луцьку департамент укомплектований лише наполовину. Патрульним поліцейським доводиться працювати не лише практично без вихідних у важкому режимі. Крім того, часто їм доводиться ремонтувати патрульні авто за свої кошти, або ж оплачувати форму з власних кишень.

Не кажучи вже про те, що вони працюють пліч-о-пліч у старих районних відділках разом зі скомпроментованими колишніми міліціонерами, які тепер теж називаються поліцейськими. З тими самими оперативниками та слідчими, яким патрульні передають затриманих зловмисників. І порушені справи проти яких потім губляться, не розслідуються або часто закриваються за матеріальну подяку.


Посвята українських поліцейських

Відтак, не варто дивуватися, що замість молодих порядних копів, які йдуть з поліції, на їхнє місце повертаються старі перевірені міліцейські кадри, які тепер мають іншу назву. Яскравий приклад цьому нещодавно показав відомий активіст та автоблогер із Запоріжжя Олександр Куницький.

Він регулярно зустрічає на українських дорогах колишніх переатестованих ДАІшників, які вдягнувши форму поліцейських роблять те, що в них найкраще виходить: колядують. Зрештою, активісту вдалося переконати так званих поліцейських їхати займатися патрулюванням, а не стояти на дорозі в кращих традиціях ДАІ.

Тому сумну тенденцію звільнення порядних і нових офіцерів поліції, і повернення туди старих і скомпрометованих нещодавно підтвердили соціологи. За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більше половини опитаних, а саме 53% громадян вже не довіряють патрульній поліції, а загалом, довіра до Національної поліції за останній рік впала на 24%.

Ну а як їй не падати, якщо порядні поліцейські звільняються, натомість там лишаються працювати скандальні кадри, які причетні не просто до якихось зловживань чи корупції. Якщо ти лояльний і дружиш з керівництвом МВС, тобі можуть пробачити навіть службу у терористів. Пам’ятаєте, як раптом виявилося, що один з керівників управління поліції Донеччини Юрій Голубан у 2014 році воював на боці донецьких сепаратистів. Тоді сам Голубан та міністр внутрішніх справ Аваков з гнівом спростували цю інформацію.


Юрій Голубан

Але незабаром з’явилося відео, на якому справді, людина схожа на Голубана бере участь в операції бойовиків із нападу на наших солдатів навесні 2014 року біля Донецька. Після цього Генпрокуратура та СБУ під тиском суспільства були змушені порушити справу про державну зраду.
Це було понад рік тому. Ви спитаєте, як там розслідування цієї справи і як справи, власне, у самого Голубана? Все чудово, він продовжує працювати в лавах Національної поліції, тільки був переведений в управління по Київській області.

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А кримінальне провадження по держзраді Голубана досі триває, і згідно з офіційною відповіддю СБУ та ГПУ, яку отримало видання "Київпост", підозр в цій справі досі нікому не оголошено. І таких, різного ступеню скомпрометованих кадрів, як Голубан, в Національній поліції чимало. І саме на них, а не на молодих копів робить ставку керівництво, інакше не захищало б його так від кримінального переслідування.

Тому, в історії яка так оптимістично починалася, хорошого фіналу наразі в мене немає.

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Поліція Гроші Війна на Донбасі Арсен Аваков Відеоблоги Право на правду Новини Луцька ДАІ
Джерело: 24 канал
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