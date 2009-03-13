Рекламна стратегія

В кризовий час один з лідерів глобального ринку Інтернет-реклами компанія Google хоче зробити свою продукцію ще ефективнішою.

Як пише The Wall Street Journal, інтернет гігант має намір розпочати новий етап в продажі корисної для користувача Інтернет-реклами. Першим кроком до цього була контекстна реклама, яка за тематикою співпадала з пошуковим запитом або сторінкою перегляду. А тепер компанія має намір довідуватися про вподобання Інтернет-серферів не з їхніх пошукових запитів, а з cookies-файлів, які містять інформацію про відвідані сайти.При цьому Google намагатиметься бути максимально лояльним з користувачами. Кожен зможе відмовитись від передачі особистої інформації і відповідно не переглядати релевантну зі своїми інтересами рекламу або ж налаштовувати тематичний список самостійно.Зазначимо, попри кризу, ринок Інтернет-реклами чи не єдиний має шанс завершити поточний рік зростанням. Для прикладу, в минулому році його обсяг у США перевищив 23 млрд. дол. А цього року експерти оцінюють заокеанський ринок вже у майже 26 млрд.