Рекомендації Обамі

Обамі радять не підтримувати вступ України та Грузії до НАТО.

Спеціальна комісія з вивчення політики США щодо Росії не рекомендує главі Білого дому заохочувати Київ та Тбілісі до вступу в альянс. Американські дипломати вважають за доцільне "змиритися" з тим, що Україна та Грузія не готові до членства в НАТО.Водночас комісія пропонує як альтернативу особливу форму співпраці Грузії і України з військовим альянсом. Крім того, Бараку Обамі радять вести більш виважену тактику щодо розміщення елементів ПРО у Європі. У сфері економіки незалежні експерти пропонують сприяти вступу Москви до СОТ і скасувати ухвалену поправку Джексона-Веніка, яка обмежує торгівельні відносини з Росією.Загалом комісія під керівництвом колишнього сенатора-демократа Гері Харта і республіканця Чака Хейгеля запропонувала президенту США 19 рекомендацій щодо відносин із Росією. Доповідь стала підсумком кількамісячної роботи експертів, яка завершилася зустріччю в Кремлі Харта і Хейгеля з президентом Росії Дмітрієм Мєдвєдєвим.