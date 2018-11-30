Реконструкція площі перед залізничним вокзалом у Львові: що зміниться

Міський голова Львова Андрій Садовий представив проект масштабної реконструкції площі перед головним залізничним вокзалом міста.

Яскравим відео мер поділився у своєму Facebook.

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На його переконання такої реконструкції давно чекали не тільки львів'яни, але й гості міста, оскільки вокзал та площа перед ним – це перше, що бачать приїжджі, вийшовши з поїзда у Львові.

Реконструкція площі Двірцевої передбачає облаштування окремих смуг для громадського та приватного транспорту, підземний паркінг, місця для висадки пасажирів, сквер з фонтаном і багато іншого.



Проект реконструкції площі перед залізничним вокзалом Львова



Реконструкція площі Двірцевої у Львові розтягнеться на два роки



Як виглядає проект реконструкції площі Двірцевої перед головним залізничним вокзалом у Львові

Масштабне оновлення головної площі перед будівлею залізничного вокзалу у Львові розтягнеться аж на 2 роки (2019-2020).

Як інформує Zaxid.net, тендер на виконання робіт виграла компанія "Онур".

За 165,5 мільйона гривень вона обіцяє демонтувати дорожнє та тротуарне покриття, дорожні знаки, зрізати дерева, а після цього а після цього замостити тротуари плиткою, проїжджу частину асфальтом, а трамвайні колії – бруківкою.

Проект реконструкції також передбачає встановлення нового освітлення, трамвайних колій, антипаркувальних стовпців, будівництво посадкових платформ на зупинках та трамвайної диспетчерської.

Що передбачає реконструкція площі Двірцевої перед залізничним вокзалом у Львові: дивіться відео