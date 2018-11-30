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      Реконструкція площі перед залізничним вокзалом у Львові: що зміниться

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      Реконструкція площі Двірцевої перед залізничним вокзалом у Львові триватиме 2 роки
      Реконструкція площі Двірцевої перед залізничним вокзалом у Львові триватиме 2 роки / Кадр з відео

      Міський голова Львова Андрій Садовий представив проект масштабної реконструкції площі перед головним залізничним вокзалом міста.

      Яскравим відео мер поділився у своєму Facebook.

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      На його переконання такої реконструкції давно чекали не тільки львів'яни, але й гості міста, оскільки вокзал та площа перед ним – це перше, що бачать приїжджі, вийшовши з поїзда у Львові.

      Реконструкція площі Двірцевої передбачає облаштування окремих смуг для громадського та приватного транспорту, підземний паркінг, місця для висадки пасажирів, сквер з фонтаном і багато іншого.

      Львів реконструкція площа вокзал
      Проект реконструкції площі перед залізничним вокзалом Львова

      реконструкція вокзал площа Львів
      Реконструкція площі Двірцевої у Львові розтягнеться на два роки

      проект реконструкція вокзал Львів
      Як виглядає проект реконструкції площі Двірцевої перед головним залізничним вокзалом у Львові

      Масштабне оновлення головної площі перед будівлею залізничного вокзалу у Львові розтягнеться аж на 2 роки (2019-2020).

      Як інформує Zaxid.net, тендер на виконання робіт виграла компанія "Онур".

      За 165,5 мільйона гривень вона обіцяє демонтувати дорожнє та тротуарне покриття, дорожні знаки, зрізати дерева, а після цього а після цього замостити тротуари плиткою, проїжджу частину асфальтом, а трамвайні колії – бруківкою.

      Проект реконструкції також передбачає встановлення нового освітлення, трамвайних колій, антипаркувальних стовпців, будівництво посадкових платформ на зупинках та трамвайної диспетчерської.

      Що передбачає реконструкція площі Двірцевої перед залізничним вокзалом у Львові: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини Львова Будівництво
      Джерело: 24 канал
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