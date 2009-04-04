Рекорд безробіття

Безробіття у США сягнуло рекордного за 25 років рівня.

Показник трудової незайнятості у США зріс у березні до 8,5% - максимального рівня з 1983 року .Як повідомили у Міністерстві праці США, кількість робочих місць в економіці США минулого місяця знизилася на 663 тисячі. Ці дані співпали з очікуваннями аналітиків. Експерти прогнозували практично таке ж скорочення - на 660 тисяч. Таким чином, від початку економічного спаду в США в грудні 2007 року без роботи залишились понад 5 мільйонів людей. Як відомо, президент США Барак Обама пообіцяв створити або зберегти 3,5 мільйона робочих місць завдяки реалізації урядової антикризової програми.