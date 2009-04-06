Рекордна додемісія

В ході додемісії HSBC залучив 12,9 млрд. фунтів стерлінгів.

Британський банк HSBC в ході додаткової емісії акцій залучив понад 19 млрд. дол. (або майже 13 млрд. фунтів стерлінгів). Про цей йдеться в офіційній заяві фінустанови. Відомо, що більше 95% цінних паперів викупили акціонери компанії. Для них вартість однієї акції з урахуванням дисконту складала 2,5 пенси. Очікується, що решту паперів HSBC розмістить на відкритому ринку.Залучені кошти британські банкіри планують використати для власного розвитку. По-перше, випуск збільшить капітал фінустанови, а по-друге надасть можливість виправити стан справ у американському підрозділі, де через кризу збитки банку стали найвідчутнішими. Окрім цього, в HSBC не приховують намірів розширюватись. Банк з традиційно потужними позиціями в азійському регіоні планує купувати активи у конкурентів, які опинились у скрутному фінансовому становищі. Особливий інтерес для HSBC складають саме ринки країн, що розвиваються.Зазначимо, емісія акцій HSBC у Великій Британії стала рекордною за обсягом залученого капіталу. Попереднє масштабне розміщення на 12 млрд. фунтів провів Royal Bank of Scotland. Однак, як вважають експерти, HSBC може краще скористатись ситуацією. Адже банк незважаючи на те, що не отримував допомоги від держави, утримує доволі непогані позиції на ринку.