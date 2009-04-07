Рекордна яєшня

1500 яєць витратили студенти на приготування яєчні.

Півтори тисячі яєць витратили львівські студенти на приготування яєшні - так спудеї готуються до Великодня. Поласувати свіжою та запашною яєшнею міг кожен охочий. Відбувалось дійство у центрі міста - на площі Ринок. Христина Паньків (студентський мер Львова): "Сьогодні свято Благовіщеня, власне, звільнення від посту і ми вирішили таким чином нагодувати усіх бажаючих студентів і встановити рекорд - найбільша яєшня."Згодом влаштували конкурс на швидке поїдання яєшні. Найбільшим шанувальником цієї страви став студент із Львівської політехніки. Хлопець за 1 хвилину та 6 секунд проковтнув 5 смажених яєць. Як з’ясувалось, любить Павло не лише яєшню.Павло (переможець конкурсу на швидке поїдання яєшні): "На яєшні ще ні, на варениках - так. За хвилину 42-60 штук." Рекордну яєшню львівських студентів запишуть до "Книги рекордів студентів", яку започаткували у "Львівській Політехніці" чотири роки тому.