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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рекордний бейбі-бум

Фінансові ринки 22:36, 19 березня 2009 205

2007 рік став для Сполучених Штатів рекордним за народжуваністю.

За даними Національного центру статистики здоров’я країни - кількість новонароджених у 2007, стала найбільшою за всю історію країни - чотири мільйони триста тисяч немовлят. Народжуваність, зазначають представники центру, зросла серед усіх груп населення країни, однак найбільше серед іспаномовних жінок.Експерти у 2007 зафіксували й інший рекорд - 40 % дітей народилися у незаміжніх жінок. Це також найвищий показник за всю історію країни. Водночас спеціалісти помічають тривожну тенденцію зростання народжуваності серед дівчат-підлітків. За два останніх роки цей показник зріс, хоча до цього впродовж 14 років знижувався. Не зважаючи на те, що загальна кількість новонароджених висока, в середньому одна американка народжує 2 дітей. А ця цифра лише забезпечує звичайне відтворення населення. За меншої кількості народжених, населення країни починає знижуватися.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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