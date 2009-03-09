На Кіровоградщині рекордний хабар.

190 тисяч доларів і 120 тисяч гривень вимагали у підприємця 5 зловмисників, обіцяючи натомість сприяння у продажу будівлі. 5 зловмисників затримали на гарячому, коли вони отримували гроші. Серед затриманих - арбітражний керуючий і голова ліквідаційної комісії та двоє оцінювачів нерухомості.Олександр Колтирін (начальник УБОЗ УМВС в Кіровоградській області): "Співробітниками УБОЗ УМВС України затримано на гарячому під час отримання хабара у сумі більше 200 тисяч доларів США організовану злочинну групу у складі 5 осіб. Зловмисники вимагали гроші за укладення договору про продаж державного майна. Вилучена у них сума хабара є найбільшою за історію кіровоградської міліції".Як з’ясували правоохоронці, зловмисники запросили у потенційного покупця за триповерхову адмінбудівлю, яка належала збанкрутілому підприємству "Олександріявугілля", 3 мільйони гривень. З них половина - офіційний платіж, а решта - хабар за сприяння у перемозі на аукціоні. Щодо затриманих порушено кримінальну справу. Слідчі також встановлюють зв’язки затриманих з правоохоронцями, які, ймовірно, консультували вимагачів, як уникнути відповідальності за хабар.