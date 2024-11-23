Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Мстислава Баніка – командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, роти ударних БпЛА CODE 9.2 у складі 92-ї бригади.

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Як можна долучитися до CODE 9.2

Мстислав Банік наголосив, що підрозділ CODE 9.2 є частиною штурмового батальйону і виконує спільні завдання з піхотою та артилерією.

Зараз наші вакансії можна знайти на LobbyX, а також в Дії та Резерв+. Наскільки мені відомо з кількості заявок, ми один з топ-підрозділів, куди люди хочуть йти служити,

– розповів військовий.

За словами Баніка, не варто відкладати вибір підрозділу, бо повістка може знайти людину раніше, ніж вона встигне взяти відношення чи відгукнутися на вакансію.

Чому варто йти служити в CODE 9.2? Ми працюємо на результат. І у нас немає армійщини, яку багато хто боїться. І це справедливо, бо існує бюрократія і взагалі армія має певний портрет не юзер-френдлі сфери. Для нас важливе здоров'я і життя кожного побратима і заради цього збудовано дуже багато процесів,

– наголосив Мстислав Банік.

Він зазначив, що після подачі заявки або персонального звернення також буде співбесіда. У випадку Мстислава Баніка, таку співбесіду проводив безпосередньо командир, після чого військовий пройшов відбір до "найкращого підрозділу ударних БпЛА".