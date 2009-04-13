Ремікс "по-китайськи"

"Китайській демократії" дадуть нове життя.

Фронтмен американських рокерів Guns N'Roses Аксель Роуз вирішив видати збірник реміксів на однойменний альбом. Щоправда, донести цю новину до фанів вирішив не сам лідер гурту, а барабанщик команди - Браян Мантіа. Він же один із ініціаторів проекту. Танцювальний мікс на одну з композицій із альбому припав до смаку й самому Роузу.Нагадаємо, 6 студійний альбом Guns N'Roses - Chinese Democracy вийшов наприкінці минулого року. Та, схоже, 15-річна перерва у творчості гурту не пішла Роузу на користь. Незважаючи на позитивні відгуки про альбом від закордонних видань, диск залишився без уваги. Проте спричинив неабиякий скандал серед політиків Піднебесної, які заборонили продавати "Демократію" в країні.