У селі Наталин на Волині зробили ямковий ремонт дороги і він виявився далеким від ідеалу. У мережі з'явилося відео, як місцевий житель відриває від дороги свіжі шматки асфальту.

Ремонт дороги зробив місцевий підприємець своїм коштом, тобто з бюджету не витратили жодної копійки. Про це "Суспільному" розповіла голова Наталинської сільради Тетяна Марчук.

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Що каже місцева влада

Чиновниця також розповіла, що місцева влада розповіла підприємцю про проблему з дорогами в селі на вулицях Незалежності та Зарічній. Згодом "приїхали люди, поклали асфальт". Проте, за словами Марчук, жодних угод не укладали і жодних грошей не перераховували.

Ну що, асфальт лежить. Люди по ньому їздять. Якби він відійшов – він пішов би за колесами першого дня. Ми не робили суцільно (ремонт – 24 канал), ремонтували більші вибоїни,

– розповіла чиновниця.

Марчук також додала, що в селі хотіли зробити ремонт доріг цього року. Сільрада хотіла виділити гроші. Проте через епідемію коронавірусу сільській голові не вдалось домогтися фінансування ні від районної ради, ні від обласної.

Що кажуть місцеві жителі

Зі слів жителів села, дорога розбита вже десятки років. Інколи проводять дрібні ремонти, проте результату вистачає на 1 – 2 місяці. Дороги псують вантажівки.

Розголосу ситуація з неякісним ремонтом набула після того, як один з місцевих жителів Юрій Тлумач опублікував відео цього ремонту.

Дивіться відео з неякісним ремонтом доріг на Волині:



Дороги в селі Наталин в жахливому стані / Фото "Суспільне Волинь"



Так почала виглядати дорога в Наталині після ремонту / Фото "Суспільне Волинь"