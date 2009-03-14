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Renault Laguna Coupe

Драйв 13:44, 14 березня 2009 124

Ось маленький тест, який ви можете пройти, аби побачити чи виправданою є віра автоіндустрії в улюблений ефект ореола.

Запитайте себе: чи будете ви кращої думки про автомобіль лише через те, що його представили у Монако, підсвідомо асоціювавши таким чином із багатством та гламуром країни мільярдерів?А якщо авто представлять пілоти Формули-1?Особливо, якщо воно виглядатиме настільки добре?Доволі багато людей, які мали змогу побачити цей автомобіль наживо, сказали, що це - найкрасивіше Renault за останні 20 років, а може й більше.Отож, запитайте себе: чи сприйматимете ви Laguna Coupe краще завдяки місцю, де ви вперше її побачили, та людям, які її представили?Чи матиме шарм цього автомобіля більший вплив на вас, якщо ви вперше побачите його на треку Гран-прі у Монако? Чи сприймали б ви авто так само, якби це відео відзняли де-небудь на стоянці біля супермаркету?У Renault серйозно сподіваються, що це гламурне місце вплине на вашу думку і аура Монако відобразиться на їхньому автомобілі. А причина, чому французи так цього хочуть, - проста: вони сподіваються, що ефект ореолу Laguna Coupe перекинеться на більш прості версії моделі, які вже продаються. Що, власне, і є головною причиною існування цього автомобіля.Очевидно, що Laguna Coupe розробляли як конкурента Peugeot Coupe і, ймовірно, для перемоги у війні дизайнів. Хоча ось цей автомобіль виглядає спокійнішим та менш яскравим, аніж представлений у Франкфурті кілька років тому концепт. Так, тут немає велетенських коліс та колісних арок, класних дверцят, які відкриваються догори, також зник вражаючий та футуристичний інтер'єр - його замінили салоном із звичайної Laguna, хоча і більш якісним.У будь-якому випадку, цей автомобіль є стильним конкурентом Peugeot, щоправда більш дорогим, а також змусить добряче похвилюватись "купешку" 3-ої серії - найдорожча версія Laguna коштує приблизно стільки ж, як і найдешевші "Бімери".  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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