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Renault Ondelios

Драйв 13:53, 10 березня 2009 210

Поглянемо на те, що може стати переломним моментом для Renault.

Під час представлення у Парижі наприкінці минулого року цей концепт спричинив справжній ажіотаж, і цілком зрозуміло чому. Та ще й до всього він називався Ondelios.Нам завжди подобались концепти Renault, головним чином через те, що вони були саме тим, чим і мали бути. Адже нині більшість концептуальних автомобілів - це просто серійна модель наступного року із кількома оригінальними прибамбасами, завдяки якій можна звикнути до вигляду нового автомобіля. Отож називати їх концептами - помилка.Renault належить до тих небагатьох автовиробників, які представляють справжні концепти - транспортні засоби, які ніколи не сконструюють, які, однак, демонструють бачення дизайнерів, ідеї, з якими вони експериментують, та технології майбутнього.Були і винятки. Avantime сконструювали, однак це був гучний провал. Vel Satis був водночас і концептом, і серійною моделлю, хоча окрім назви у них не було нічого спільного. І, до речі, він теж зазнав фіаско.Ми згадали ці два автомобілі, тому що, як і Ondelios, вони мали стати відповіддю на запитання "чого ж хотітимуть водії Espace далі?" Це особливо важливо, адже зараз у Renault вважають, що єдине, що їм точно не треба, так це ще один Espace.Шестимісний Ondelios з велетенськими дверцятами, які відкриваються догори, та просторим інтер'єром - це кросовер, напівлегковий автомобіль, напівмінівен. Якраз те, чого власники Espace, можливо, хочуть. Нажаль, вони точно не отримають ці дверцята, чи футуристичні сидіння. Як, ймовірно, і будь-який дизайнерський елемент екстер’єру чи інтер’єру.Але шестимісник - це, головним чином, просто високий універсал. Принаймні, таку ідею намагається нав'язати нам компанія Renault, хоча у цьому вона не одна, які і в серії своїх невдач.Vauxhall випустив модель Signum, але її спіткала невдача. Те саме відбулось із мерседесівським монстром R-Class. Хоча Mercedes - це Mercedes, і лише через те, що автомобіль назвали невдалим, його не перестануть конструювати. Автовиробник просто зменшив обсяг випуску R-Class.Скільки ж часу мине, перш ніж громадськість адекватно сприйме бачення дизайнерів Renault, чи у когось з'явиться краща ідея за цю? Важко сказати, справді. На нашу думку, краще на це не сподіватись.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 березня 2009
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