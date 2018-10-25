У четвер, 25 жовтня, "Динамо" зіграє на виїзді у Франції. Суперником киян буде команда "Ренн". Це буде матч третього туру Ліги Європи. Все найцікавіше та найважливіше щодо цього матчу – в анонсі 24 Каналу.

Ренн – Динамо. Головне

Дата та час: четвер, 25 жовтня, 22:00

Стадіон: "Роазон Парк"

Головний арбітр: Томаш Богнар (Угорщина)

Трансляція: Футбол 2

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Перед матчем

У цій Лізі Європи київське "Динамо" під час жеребкування перебувало у першому кошику. Коли їм в суперники випали "Ренн", "Астана" та "Яблонець", саме кияни вважалися фаворитами групи. Однак невдалі матчі проти "Астани" та "Яблонця" тепер ставлять під питання цей статус "Динамо". Тож у матчі проти "Ренна" гравцям українського клубу доведеться боротися з прямим конкурентом за вихід у плей-офф.

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Як і в "Динамо", старт французького клубу в Лізі Європи видався доволі неоднозначним. Чеський "Яблонец" перемогли лише завдяки голу у доданий арбітром час, та й то з пенальті. А також програли "Астані". Не найкраща ситуація і в чемпіонаті Франції – лише 11-е місце. При цьому за останні п’ять матчів команда зуміла виграти лише у "Монако" на виїзді, двічі програвши, та ще двічі зігравши у нічию.

Склади команд та їх проблеми

Одна з головних проблем "Динамо" у цьому матчі – стартовий склад. Особливо що стосується позиції форварда. Артем Бєсєдін і надалі заліковує травму, а на матч до Франції головний тренер киян Олександр Хацкевич взяв з собою лише молодого Владислава Супрягу. У той час як у Києві залишився Назарій Русин.

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Зате у Франції "Динамо" зможе допомогти Беньямін Вербіч. Хацкевич може і його використати на місці форварда.

Список гравців "Динамо", які відправилися до Франції

У складі французької команди можуть зіграти одразу двоє футболістів, які ще влітку могли перейти в "Динамо". Мова йде про Мбайє Ньянга та Хатема Бен Арфа. Останній через травму міг пропустити матч, але лікарі зуміли відновити його.

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Історія протистояння

"Динамо" ще ніколи в своїй історії не грало з "Ренном". Відтак це буде перша офіційна зустріч цих команд.

Зате "Ренн" тричі грав проти українських клубів. Однак раз це було проти "Шахтаря" на груповому етапі Кубка УЄФА 2005/06. Тоді французи поступилися 0:1. У Кубку Інтертото "Ренн" грав проти "Таврії", і команди обмінялися мінімальними перемогами.

Прогноз

"Ренн" не є неприступним суперником для "Динамо". Тож кияни можуть і розраховувати на перемогу у цьому матчі. Все буде залежити від того, чи вдасться "динамівцям" стримати основного нападника французів Ісмаїла Сарра. А також, як піде гра у півзахисників "Динамо".

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Також варто відзначити, що кияни виграли останніх п’ять матчів в УПЛ, тож психологічним тиск на команду дещо спав. Хоча фуболісти розуміють, що невдалий результат у Франції ускладнить їх завдання виходу в плей-офф. Розуміють це і у "Ренні". Тож можна очікувати доволі бойовий матч. Прогноз 1:1.