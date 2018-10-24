У третьому турі Ліги Європи київське "Динамо" відправиться до Франції на матч проти "Ренна". Гра відбудеться у четвер, 25 жовтня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Варто зазначити, що у цьому матчі букмекери віддають перевагу саме французькій команді. У William Hill перемогу "Ренна" оцінили коефіцієнтом 2,30. Перемога "Динамо" – 3,20. Також коефіцієнт 3,20 і на нічию у матчі.

Читайте також: Лідером "Динамо" цікавляться "Тоттенхем", "Барселона" та "Манчестер Сіті"

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Динамо" – у Marathon bet. Вони на перемогу киян виставили коефіцієнт 3,30. Щодо "Ренна", то на їх перемогу коефіцієнт 2,375. Нічия у матчі – 3,32.

Щодо найнижчого коефіцієнта на перемогу "Динамо", то у "Фаворит спорт" він на рівні 3,00. Вони ж дають і найбільший коефіцієнт на перемогу французького клубу – 2,45. На нічию виставили коефіцієнт 3,35.

У PariMatch коефіцієнт на перемогу "Динамо" – 3,25. Перемога "Ренна" – 2,35. Щодо нічиї, то вона оцінена в 3,30.

Нагадаємо, матч "Ренн" – "Динамо" відбудеться у четвер, 25 жовтня. Початок матчу о 22:00.