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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Репетиція тестування

16:01, 14 березня 2009 223

Перша сесія пробного незалежного оцінювання відбулася в усіх регіонах України.

Випускники шкіл складали на вибір українську мову й літературу, історію України, біологію, географію. Пробне тестування триває, як і справжнє, 3 години. Воно добровільне, проте платне. Галина Солодка (заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти): "Собівартість пробного тестування, вона різна в залежності від регіону. Вона десь від 48 гривень до 62. Найбільша ціна - це в Автономній республіці Крим, де 62 гривні коштує одне тестування. Треба сказати, що собівартість тестування, вона в собі вміщує тільки витратні матеріали."Самі школярі можливість спробувати скласти тести вважають не лише перевіркою знань, а й етапом психологічної підготовки до справжнього оцінювання. Крім того саме зараз випускники можуть навчитися оптимально розподіляти час, наданий для тестування. Віктор Кулик (одинадцятикласник): "Я вважаю, що пробне тестування - це дуже важливо для нас, тому що ми можемо відчути всю атмосферу, яка буде на тестуванні, правильно користуватися часом, який нам дано і відчути, чи зможемо ми справитися з цим тестуванням, чи ні. Оце, я думаю, саме важливе. Ну, я вважаю, що людина не може знати все, що потрібно. Але я думаю, що знаю достатньо."Єлизавета Корогодська (одинадцятикласниця): "Я чекаю від нього, які мої результати, що я знаю, що я не знаю. І ще є два місяці і те, що я не знаю, я можу вивчити."У першій сесії пробного незалежного оцінювання взяли участь майже 180 тисяч одинадцятикласників. Другий етап тренувального тестування відбудеться за тиждень - наступної суботи випускники шкіл на вибір матимуть можливість спробувати скласти іноземну мову, математику, хімію або фізику. Тим часом для участі у справжньому незалежному зовнішньому оцінюванні вже зареєстровано близько півмільйона випускників. Кожен з них мав можливість обрати від 2 до 5 предметів серед 8 запропонованих. Тестування проходитимуть з 6 травня до 5 червня.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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