18:13
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Фільм дня
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Рестлер"

Фільм дня 14:47, 5 квітня 2009 466

Любов, біль та слава.

Ренді “Таран” Робінсон зірка реслінгу 80-х, нині - бліда копія самого себе. Після одного з невдалих боїв, лікарі ставлять йому страшний діагноз - вирок для спортсмена. Він зможе жити далі лише у разі, якщо відмовиться від виступів. Він іде зі спорту, та думка про матч-реванш зі старим суперником болем пульсує у голові Ренді.Режисер картини - Дарен Аранофскі. На головну роль спочатку претендував Ніколас Кейдж, але творці фільму надали перевагу Міккі Рурку. Роль рестлера стала для актора особистим реваншем та зворотнім квитком у велике кіно. Також у стрічці задіяні Маріса Томей, Еван Рейчел Вуд та Тоді Беррі.Бюджет картини - 7 мільйонів доларів. Стрічка вже завоювала Золотого лева на цьогорічному Каннському фестивалі та має в своєму арсеналі три “Золотих глобуси”. В українських кінотеатрах фільм “Рестлер” з 16 квітня.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 104
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
115
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2879
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1173
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 463
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук