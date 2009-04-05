Любов, біль та слава.

Ренді “Таран” Робінсон зірка реслінгу 80-х, нині - бліда копія самого себе. Після одного з невдалих боїв, лікарі ставлять йому страшний діагноз - вирок для спортсмена. Він зможе жити далі лише у разі, якщо відмовиться від виступів. Він іде зі спорту, та думка про матч-реванш зі старим суперником болем пульсує у голові Ренді.Режисер картини - Дарен Аранофскі. На головну роль спочатку претендував Ніколас Кейдж, але творці фільму надали перевагу Міккі Рурку. Роль рестлера стала для актора особистим реваншем та зворотнім квитком у велике кіно. Також у стрічці задіяні Маріса Томей, Еван Рейчел Вуд та Тоді Беррі.Бюджет картини - 7 мільйонів доларів. Стрічка вже завоювала Золотого лева на цьогорічному Каннському фестивалі та має в своєму арсеналі три “Золотих глобуси”. В українських кінотеатрах фільм “Рестлер” з 16 квітня.