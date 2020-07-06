Київська влада дозволила ресторанам, кафе й кінотеатрам працювати ввечері й уночі. Раніше діяло обмеження, яке забороняло роботу після 22 години.

Рішення послабити обмеження схвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив під час свого щоденного брифінгу 6 липня мер Києва Віталій Кличко. Про це пише 24 канал.

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Водночас досі залишається обмеження щодо роботи розважальних закладів і проведення розважальних заходів. Вони досі можуть працювати лише до 22 години.

Зазначу, що місто продовжує перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання регламентів їхньої роботи,

– підкреслив Віталій Кличко.

Лише у минулому місяці спеціальна комісія склала 369 протоколів про порушення карантинних вимог. Зафіксували порушення й у продовольчих ринках і магазинах, торгових центрах і кафе.

"Порушників штрафують. Втім непокоїть той факт, що підприємства почали нехтувати елементарними правилами, не зважаючи на небезпеку для своїх співробітників і відвідувачів", – зазначив мер Києва.

Він застеріг, що таке ставлення може призвести до нового спалаху хвороби. Тоді місту знову доведеться повертатися до суворих обмежень.