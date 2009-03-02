Реструктуризація бізнесу

HSBC закриє частину підрозділів в США і скоротить 6,1 тис. працівників.

Через суттєве зниження прибутків у минулому році один з найбільших банків Великобританії HSBC має намір закрити частину своїх підрозділів у США та скоротити понад 6 тис. робочих місць. Про це з посиланням на офіційне повідомлення банку повідомляє британська преса. Напередодні HSBC відзвітував про зниження прибутків торік на 70% порівняно з попереднім роком - до 5 млрд. 700 млн. дол. Також для покращення ліквідності фінустанова планує провести рекордну в історії британського банківського сектору додаткову емісію акцій. Цінні папери розміщуватимуть серед існуючих акціонерів компанії з 35-40% дисконтом від поточної ринкової вартості. В ході додемісії HSBC має намір залучити 12,5 млрд. фунтів стерлінгів. Це на півмільярда перевищує попереднє рекордне розміщення конкурента - Royal Bank of Scotland.