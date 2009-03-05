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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Рейд СБУ триває

21:31, 5 березня 2009 316

Ще один несподіваний візит СБУ.

Цього разу слідчі Служби Безпеки разом із бійцями "Альфи" навідались до дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Укртрансгазу". Компанія використовує сховища, де зберігається скандальний газ. Мова йде про 6,3 млрд. кубометрів газу, які розмитнили на користь "Нафтогазу". В законності цих дій і засумнівалась Служба безпеки, тому й порушили кримінальну справу.Втім, візит слідчих був безрезультатним - їх зустріли нардепи від БЮТ та юристи компанії. Опираючись на рішення Шевченківського райсуду, який призупинив розслідування кримінальної справи, слідчим вказали на двері.Відчувши смак перемоги, "бютівці" вирішили піти і у СІЗО, де під вартою був митник Тарас ШепітькО. Його, нагадаємо, затримали за участь у розмитненні транзитного газу. Кілька годин і скандальний фігурант газової справи - на волі. Для прем’єрки його звільнення було особливо принциповим. Каже, митник працював на благо країни, за це отримав від Тимошенко грамоту та відзнаки.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "І коли оця напомажена істота з манікюром, педикюром і бріоліном на волоссі пан Хорошковський прямо з салону красоти вийшов на трибуну ВР, і спокійно доповідав, що він людину, яка виконувала свої службові обов’язки, кинув за грати, і що людина там другий день знаходиться в неможливих умовах, то він доповідав це з посмішкою, йому було смішно, весело".Валерій Хорошковський (перший заступник голови СБУ): "Що стосується моєї зовнішності, то я скажу, якщо Юлії Володимирівній подобаються немиті, брудні і з довгими нігтями чоловіки, то я у цьому сенсі нічим їй допомогти не можу".Тим часом уряд після візиту співробітників СБУ в "Нафтогаз" вирішив перестрахуватися. Перший віце-прем’єр Олександр Турчинов зобов’язав МВС взяти під охорону приміщення компанії. Тепер, каже Юрій Луценко, ніякі спецпідрозділи без відома правоохоронців не потраплять до "Нафтогазу".Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "Якщо МВС буде охороняти "Нафтогаз", хто б не прийшов, він не буде пущений зі зброєю на об’єкт. Буде рішення слідчого, буде рішення прокуратури - відповідні дії пройдуть, але авантюристично влаштовувати маски-шоу в бізнесових цілях, ми не дамо нікому ні на яких об’єктах".Поведінка прем’єрки, всього уряду та "Нафтогазу" у цьому конфлікті подивувала президентську канцелярію. На банковій кажуть - замість того, щоб влаштовувати протистояння силовиків та сипати звинуваченнями, можна просто посприяти слідству, яке вже й скаже, хто насправді винен.Олександр Шлапак (заступник глави Секретаріату Президента): "На моє переконання, не треба політизувати ні в якому разі цей процес, є смутна справа, достатньо складна, в якій треба розібратись правоохоронцям, чим вони намагаються займатися, якщо їм для цього потрібні документи, я б на місці тих, хто ці документи підписував, спокійно надав і всіляко допомагав слідству, для того щоб розібратися на чиїй стороні правда. На скільки мені відомо, на прохання СБУ та Генпрокуратури надати документи вони надані не були".Розібратись у ситуації довкола "Нафтогазу" надумали і депутати. Поки вирішили створити тимчасову слідчу комісію, яка розслідуватиме газові непорозуміння. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня 2009
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