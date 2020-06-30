Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття трьох рейсів з Одеси до італійських Риму, Мілану та Болоньї. Перші польоти заплановані на 29 березня 2021 року.

Інформація про нові рейси розміщена на офіційному сайті Wizz Air.

До слова Wizz Air запускає нові рейси зі Львова та Києва у Чехію

Варто нагадати, що Wizz Air з Одеси також літає у німецький Берлін, польські Вроцлав, Гданськ та Катовіце, словацьку Братиславу, а також угорський Будапешт.

Рейси в Рим

В Рим літаки Wizz Air з Одеси літатимуть в аеропорт Ф'юмічіно. Рейси заплановано двічі на тиждень – в понеділок та п'ятницю. Ціна квитка в одну сторону – 1169 гривень або 1459 гривень. Хоча у продажу є квитки і за 859 гривень.

Виліт з Одеси – о 17:00. У зворотньому напрямку вильоти в ті ж дні о 19:10 за місцевим часом.



Ціни на рейси Одеса – Рим від Wizz Air / скріншот

Рейси в Мілан

Рейси з Одеси в Мілані прийматиме аеропорт Мальпенса. Перший рейс – вже 29 березня 2021 року. Літатимуть двічі на тиждень – щопонеділка та щоп'ятниці. Вильоти з Одеси о 16:30. Зараз на сайті доступні квитки від 579 гривень до 1459 гривень.

Рейси з Мілану до Одеси – в ті ж дні о 12:05 за місцевим часом.



Ціни на рейси Одеса – Мілан від Wizz Air | скріншот

Рейси в Болонью

У Болонью рейси виконуватимуть двічі на тиждень – у вівторок та суботу. Вилітатиме літак о 10:30, а вже о 12:05 за місцевим часом прибуватиме до Болоньї. Тож в дорозі він пробуде 2 години та 35 хвилин. О 12:35 літак вилітатиме з Болоньї до Одеси в ті ж дні – вівторок та суботу.

Перші квитки на цей рейс коштують 1459 гривень. Хоча можна знайти квитки і за 869 гривень.



Ціни на рейси Одеса – Болонья від Wizz Air / скріншот