В Україні триває передвиборча кампанія, а чи не найцікавіша боротьба розгорнеться в Києві. Втім за понад 2 місяці до виборів у рейтингу кандидатів лідирує чинний міський голова Віталій Кличко. Його переобрання хочуть понад третина киян.

Свіже опитування думки киян щодо майбутнього місцевих виборів у Києві провела соціологічна група "Рейтинг".

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Кого з кандидатів підтримують кияни:

Віталій Кличко ("УДАР") – 37,5%;

Сергій Притула ("Голос") – 10,4%;

Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8,4%;

Андрій Пальчевський (самовисування) – 8,1%;

Олексія Гончаренко ("Європейська солідарність") – 4,8%;

Олександр Попов (самовисування) – 4,1%;

не визначилися – 8,5%.

Усі решта кандидатів набирають менше, як 4% голосів. Якщо ж брати опитування серед усіх, хто вже визначився з вибором і має намір голосувати, то відрив у Кличка становить понад 30% – 41,7% проти 11,6% у Притули, який іде другим.

Разом з тим в останні місяці спостерігається зростання рейтингу Сергія Притули й Ірини Верещук. Втім в останньої це, мабуть, більше пов'язано з тим, що "Слуга народу" визначилася з єдиним кандидатом. Відтак рейтинг Верещук – це здебільшого рейтинг політичної сили, а не її особистий.

Ще навесні другим після Віталія Кличка йшов Андрій Пальчевський. Його рейтинг залишився приблизно на тому ж рівні, але натомість зросла підтримка конкурентів – Сергія Притула й Ірини Верещук.



Рейтинги кандидатів у мери Києва / інфографіка групи "Рейтинг"

Опитування проведене групою "Рейтинг" впродовж 26 – 27 липня серед мешканців Києва шляхом телефонних інтерв'ю. Вибірка становила 2 тисяч респондентів і є репрезентативною для аудиторії від 18 років.