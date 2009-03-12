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Рейтинг капіталів

Фінансові ринки 16:26, 12 березня 2009 203

Найбагатші люди світу збідніли, як, зрештою, і усі ми.

Такими словами журнал "Форбс" починає аналіз списку "Мільярдерів-2009". За даними експертів видання, зараз у світі  793 мільярдери, а минулоріч їх було 1125. Глава "Майкрософт" Білл Гейтс за рік втратив 18 мільярдів доларів, але зумів повернути собі перше місце у рейтингу найбагатших із капіталом 40 мільярдів доларів.Його співвітчизник, минулорічний лідер Уорен Баффет втратив 25 мільярдів і з рештою 37 зараз на 2 місці. Мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім Хелу став 3. Глава "Оракл" Лоренс Еллісон - 4. На 5 місці власник "Ікеї" швед Інгвар Кампрад. 6 - Карл Альбрехт, власник німецької мережі  магазинів-дискаунтерів. 7 - індус Мукеш Амбамі. 8 став теж індус, металургійний магнат Лакшмі Міттал, який втратив за рік більше половини статку. 9 - брат номера 6, Тео Альбрехт. І новачок у списку - власник марки "Зара" іспанець Аманчіо Ортега.Громадян України у рейтингу "Мільярдерів -2009" 4, на відміну від минулорічного, коли їх було 7. Розміщений напередодні на сайті видання і поширений у ЗМІ рейтинг виявися оцінкою капіталів минулого року. Цьогоріч найбагатшим в Україні назвали Віктора Пінчука - 2 мільярди 600 мільйонів доларів.Це майже удвічі менше, ніж нарахували рік тому. У минулорічного найбагатшого в Україні Ріната Ахметова, вважають експерти "Форбс", від торішніх більш ніж 7 мільярдів залишилося близько 2. Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов перемістилися у 6 сотню рейтингу. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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