Рейтинг Кличка впав до рекордно низького рівня, – опитування

Згідно з даними соціологічного опитування будь-який кандидат від партії "Слуга народу" набирає однакову з Кличком кількість голосів на виборах мера Києва.

Рейтинг нинішнього мера Києва Віталія Кличка впав до рекордно низького рівня з того часу, як його обрали на посаду очільника столиці.

Про це свідчать дані соціологічного опитування ГС "Фонд Інноваційних Проектів".

Згідно з даними опитування, мером Києва, якби вибори проходили у наступну неділю, 15,8% опитаних обрали б Віталія Кличко (партія УДАР), 15,0% – будь-якого кандидата від партії "Слуга Народу", 8,2% – Володимира Бондаренко (Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), 6,3% – Олександра Попова (партія "Опозиційна платформа – За Життя"), 6,1% – Олександра Омельченко (партія "Єдність").

% Кличко Віталій (Партія "УДАР") 15,8 Кандидат від партії "Слуга Народу" 15,0 Бондаренко Володимир (Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина") 8,2 Попов Олександр (Партія "Опозиційна платформа - За Життя") 6,3 Омельченко Олександр (Партія "Єдність") 6,1 Томенко Микола (Партія "Громадянська позиція") 4,2 Шарій Анатолій (Партія Анатолія Шарія) 3,3 Береза Борислав (Партія рішучих громадян) 2,3 Балашов Геннадій (Партія "5.10") 2,2 Прокопів Володимир (Партія "Європейська солідарність") 2,0 Тягнибок Олег (Всеукраїнське об’єднання "Свобода") 1,4 Корогодський Григорій (Самовисування) 1,2 Гусовський Сергій (Самовисування) 0,6 Макеєнко Володимир (Партія "Наш Край") 0,6 Гацько Василь (Партія "Демократичний Альянс") 0,4 Інший 0,8 Важко відповісти 26,4 Не брав би участь у виборах 3,2

Водночас 77,6% респондентів зазначили, що за роки роки мерства Віталія Кличка життя людей не покращилося, а 67,4% – що Київ став брудним містом "з горами сміття, реклами та занедбаними парками".

Найбільш важливими проблемами міста респонденти вважають погану якість питної води в кранах (44,6%), незадовільну якість роботи київської влади (34,1%), велику кількість автомобілів на тротуарах (33,3%), поганий стан рухомого складу громадського транспорту (31,2%).

% Погана якість питної води в кранах 44,6 Не влаштовує якість роботи київської влади 34,1 Велика кількість автомобілів на тротуарах 33,3 Поганий стан рухомого складу громадського транспорту 31,2 Повітря стало бруднішим 29,1 Київ став не таким зеленим 28,8 Погана робота ЖКГ 26,9 Надання медичних послуг у поліклініці 23 Стало більше заторів 22,4 Стихійна торгівля на тротуарах 21,5 Відсутність громадських туалетів у місті 20,7 Незручні маршрути громадського транспорту 17,4 Мало паркувального простору 15,3 Велика кількість кіосків, що заважають вільному пересуванню 13,9 Мало місць з лавочками для відпочинку 13,2 Неможливість влаштувати дітей у садок 8,8 Неможливість влаштувати дітей у школу 4,1 Інше 1,1 Важко відповісти 1,8

Щодо особистих проблем, то як найбільш вагомі вказані погана якість питної води в кранах (29,3%), незадовільна якість київської влади (20,6%), автомобілі на тротуарах (16,5%), збільшення кількості заторів (15,5%) та поганий стан громадського транспорту (14,9%).