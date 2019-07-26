Рейтинг Кличка впав до рекордно низького рівня, – опитування
Згідно з даними соціологічного опитування будь-який кандидат від партії "Слуга народу" набирає однакову з Кличком кількість голосів на виборах мера Києва.
Рейтинг нинішнього мера Києва Віталія Кличка впав до рекордно низького рівня з того часу, як його обрали на посаду очільника столиці.
Про це свідчать дані соціологічного опитування ГС "Фонд Інноваційних Проектів".
Згідно з даними опитування, мером Києва, якби вибори проходили у наступну неділю, 15,8% опитаних обрали б Віталія Кличко (партія УДАР), 15,0% – будь-якого кандидата від партії "Слуга Народу", 8,2% – Володимира Бондаренко (Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), 6,3% – Олександра Попова (партія "Опозиційна платформа – За Життя"), 6,1% – Олександра Омельченко (партія "Єдність").
|%
|Кличко Віталій (Партія "УДАР")
|15,8
|Кандидат від партії "Слуга Народу"
|15,0
|Бондаренко Володимир (Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина")
|8,2
|Попов Олександр (Партія "Опозиційна платформа - За Життя")
|6,3
|Омельченко Олександр (Партія "Єдність")
|6,1
|Томенко Микола (Партія "Громадянська позиція")
|4,2
|Шарій Анатолій (Партія Анатолія Шарія)
|3,3
|Береза Борислав (Партія рішучих громадян)
|2,3
|Балашов Геннадій (Партія "5.10")
|2,2
|Прокопів Володимир (Партія "Європейська солідарність")
|2,0
|Тягнибок Олег (Всеукраїнське об’єднання "Свобода")
|1,4
|Корогодський Григорій (Самовисування)
|1,2
|Гусовський Сергій (Самовисування)
|0,6
|Макеєнко Володимир (Партія "Наш Край")
|0,6
|Гацько Василь (Партія "Демократичний Альянс")
|0,4
|Інший
|0,8
|Важко відповісти
|26,4
|Не брав би участь у виборах
|3,2
Водночас 77,6% респондентів зазначили, що за роки роки мерства Віталія Кличка життя людей не покращилося, а 67,4% – що Київ став брудним містом "з горами сміття, реклами та занедбаними парками".
Найбільш важливими проблемами міста респонденти вважають погану якість питної води в кранах (44,6%), незадовільну якість роботи київської влади (34,1%), велику кількість автомобілів на тротуарах (33,3%), поганий стан рухомого складу громадського транспорту (31,2%).
|%
|Погана якість питної води в кранах
|44,6
|Не влаштовує якість роботи київської влади
|34,1
|Велика кількість автомобілів на тротуарах
|33,3
|Поганий стан рухомого складу громадського транспорту
|31,2
|Повітря стало бруднішим
|29,1
|Київ став не таким зеленим
|28,8
|Погана робота ЖКГ
|26,9
|Надання медичних послуг у поліклініці
|23
|Стало більше заторів
|22,4
|Стихійна торгівля на тротуарах
|21,5
|Відсутність громадських туалетів у місті
|20,7
|Незручні маршрути громадського транспорту
|17,4
|Мало паркувального простору
|15,3
|Велика кількість кіосків, що заважають вільному пересуванню
|13,9
|Мало місць з лавочками для відпочинку
|13,2
|Неможливість влаштувати дітей у садок
|8,8
|Неможливість влаштувати дітей у школу
|4,1
|Інше
|1,1
|Важко відповісти
|1,8
|%
|Погана якість питної води в кранах
|29,3
|Не влаштовує якість роботи київської влади
|20,6
|Велика кількість автомобілів на тротуарах
|16,5
|Стало більше заторів
|15,5
|Поганий стан рухомого складу громадського транспорту
|14,9
|Повітря стало бруднішим
|14
|Не влаштовує робота ЖКГ
|13,2
|Не влаштовує мій під’їзд
|12,6
|Не влаштовує мій двір
|12,4
|Не подобається надання медичних послуг у поліклініці
|12,4
|Стихійна торгівля на тротуарах
|10,9
|Не вирішують проблем мікрорайону
|10,4
|Київ став не таким зеленим
|10,2
|Мало паркувального простору
|9,8
|Немає громадських туалетів у місті
|7,5
|Незручні маршрути громадського транспорту
|7,3
|Велика кількість кіосків, що заважають вільному пересуванню
|5,2
|Мало місць з лавочками для відпочинку
|4,3
|Неможливість влаштувати дітей у садок
|4
|Неможливість влаштувати дітей у школу
|1,9
|Інше
|0,7
|Важко відповісти
|2,4
Опитування було проведено у період з 18 по 23 липня ГС "Фонд Інноваційних Проектів" серед киян.
Під час дослідження було опитано 1798 повнолітніх респондентів, що проживають у місті Києві. Похибка вимірювання становить 2,3%. Опитування репрезентативне за статево-віковими характеристиками.