S&Р переглянуло прогноз по рейтингах України з "позитивного" на "стабільний".

У агентстві пояснюють своє рішення невизначеністю щодо виконання умов програми Міжнародного валютного фонду про надання Україні стабілізаційного кредиту до майбутніх президентських виборів.В той же час підтверджені довгострокові і короткострокові кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті. Крім того, S&Р залишив рейтинг України за національною шкалою - на рівні "uaBBB". Зауважимо, переглядаючи рейтинг України, аналітики заклали чинник збільшення соціальних витрат, через що дефіцит бюджету перевищить 10% від ВВП.