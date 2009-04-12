Резервна валюта

Юань не зможе потіснити долар в якості світової резервної валюти - експерти.

Китайський юань не зможе стати світовою резервною валютою і потіснити з цієї позиції американський долар. До такого висновку дійшли низка економічних експертів з самої Піднебесної. Хоча економіка США слабшає, долар не здасть своїх позицій на глобальному валютному ринку. І КНР наразі не до експансії, в країні відчуваються гострі фінансово-економічні проблеми, які є пріоритетом для влади.Водночас, експерти наголошують на необхідності реформування міжнародної фінансової системи, в якій ключовими будуть декілька національних валют. Долар приносить світу більше проблем ніж вигод, а курс зеленого є чи не головним засобом США впливати на глобальні економічні процеси. Однак, як вважають, експерти без волі найбільших держав світу і власне США провести реформу фінансової системи не вдасться. Показовим з цього питання став саміт великої двадцятки в Лондоні на початку квітня, де публічно не обговорювали проблеми зміни резервної валюти.