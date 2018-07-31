Резонансна ДТП у Харкові: стало відомо, куди зник головний свідок у справі Зайцевої

Лікар-нарколог Олена Федірко, яка є ключовим свідком у справі Олени Зайцевої, адже першою одразу після смертельного ДТП у Харкові проводила експертизу дівчини, не зникла. Вона звільнилася з місця роботи за власним бажанням у травні 2018 року і з того часу перебувала вдома.

Про це повідомляє місцеве видання "Город Х" з посиланням на офіційний документ за підписом Гапонова - головного лікаря наркодиспансера, який був місцем роботи Федірко.

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Раніше адвокатка потерпілих у ДТП в Харкові Лариса Матвеєєва розповідала, що за справою цієї аварії навіть правоохоронці не можуть знайти ключового свідка, а саме колишнього лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії.

Як зазначаються журналісти, лікар нікуди не зникала, більше того її ніхто не розшукував.

Федірко дійсно звільнилася за власним бажанням, але весь цей час перебувала вдома і доглядала за хворою мамою. Але для правоохоронців та суду ця інформація – не новина,

– йдеться у повідомленні.

Також у документі вказується, що жінка працювала в Обласному наркологічному диспансері з 1986 року.



Документ-пояснення про звільнення лікаря Федірко О. Д.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. Згодом їй було висунуто обвинувачення за цією справою. Напередодні суд постановив, що вона залишиться за гратами ще на 2 місяці.