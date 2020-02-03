Резонансне вбивство Андрія Сотника: що робив пластичний хірург напередодні та у день трагедії

Пластичний хірург Андрій Сотник, якого розстріляли в Києві 2 лютого, є уродженцем Донецька. Він, як і його дружина Юлія, представляє відому медичну династію з Донбасі. Коли почалася війна на Сході України, подружжя Сотників переїхало до Києва.

Як пише, "Обозреватель", напередодні, 1 лютого, Андрій і Юлія Сотники повернулися з Парижа. Там вони брали участь у профільному конгресі. Цілком імовірно, що мовиться про IMCAS World Congress 2020.

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Того дня вони провели вечір у сімейному колі та відзначили день народження свого сина-школяра. Вже наступного. Вже у день, коли сталося вбивство, жодних планів у Андрія Сотника не було. Щоправда, він усе ж зібрався на роботу у свій офіс.



Будинок на Саксаганського, де орендував квартиру Андрій Сотник

Як зазначає джерело ресурсу, там пластичний хірург хотів роздрукувати залізничний квиток, який цього ж дня купив батькові). Також дорогою він збирався купити круасани дитині.



Будинок на Шота Руставелі в Києві, у якому розміщується офіс Андрія Сотника

Цікаво, що офіс Сотника розташовується на вулиці Шота Руставелі, а це приблизно 2 кілометри від вулиці Саксаганського, де він орендував квартиру з дружиною, дитиною та батьками.

Відстань від вулиці Саксаганського до Шота Руставелі в Києві / Карта

Що відомо про вбивство Андрія Сотника

Злочин стався увечері 2 лютого на вулиці Саксаганського, 117 у декількох метрах від будинку Андрія Сотника. Він проживав на Саксаганського, 121.

Кілер ішов за пластичним хірургом і здійснив у нього кілька пострілів, зокрема контрольний у голову.

Опісля зловмисник вирвав із рук своєї жертви пакет і втік.

У Києві поліція ввела план-перехоплення. Розшук убивці триває досі.

За словами екснардепа Ігоря Мосійчука, версію про банальне пограбування навіть не варто розглядати. Він зауважив, що попередній аналіз відео з моменту вбивства та свідчення очевидців вказують на те, що убивство було замовним.

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