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      Резонансне вбивство Андрія Сотника: що робив пластичний хірург напередодні та у день трагедії

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      Юлія та Андрій Сотники / Фейсбук клініки DMK Ukraine

      Пластичний хірург Андрій Сотник, якого розстріляли в Києві 2 лютого, є уродженцем Донецька. Він, як і його дружина Юлія, представляє відому медичну династію з Донбасі. Коли почалася війна на Сході України, подружжя Сотників переїхало до Києва.

      Як пише, "Обозреватель", напередодні, 1 лютого, Андрій і Юлія Сотники повернулися з Парижа. Там вони брали участь у профільному конгресі. Цілком імовірно, що мовиться про IMCAS World Congress 2020.

      Важливо! У Києві застрелили пластичного хірурга Сотника: момент убивства потрапив на відео (18+)

      Того дня вони провели вечір у сімейному колі та відзначили день народження свого сина-школяра. Вже наступного. Вже у день, коли сталося вбивство, жодних планів у Андрія Сотника не було. Щоправда, він усе ж зібрався на роботу у свій офіс.


      Будинок на Саксаганського, де орендував квартиру Андрій Сотник 

      Як зазначає джерело ресурсу, там пластичний хірург хотів роздрукувати залізничний квиток, який цього ж дня купив батькові). Також дорогою він збирався купити круасани дитині.

      Шота Руставелі, Київ, Сотник, вбивство, пластичний хірург, офіс
      Будинок на Шота Руставелі в Києві, у якому розміщується офіс Андрія Сотника

      Цікаво, що офіс Сотника розташовується на вулиці Шота Руставелі, а це приблизно 2 кілометри від вулиці Саксаганського, де він орендував квартиру з дружиною, дитиною та батьками.

      Відстань від вулиці Саксаганського до Шота Руставелі в Києві / Карта 

      Що відомо про вбивство Андрія Сотника

      • Злочин стався увечері 2 лютого на вулиці Саксаганського, 117 у декількох метрах від будинку Андрія Сотника. Він проживав на Саксаганського, 121.
      • Кілер ішов за пластичним хірургом і здійснив у нього кілька пострілів, зокрема контрольний у голову. 
      • Опісля зловмисник вирвав із рук своєї жертви пакет і втік.
      • У Києві поліція ввела план-перехоплення. Розшук убивці триває досі.
      • За словами екснардепа Ігоря Мосійчука, версію про банальне пограбування навіть не варто розглядати. Він зауважив, що попередній аналіз відео з моменту вбивства та свідчення очевидців вказують на те, що убивство було замовним.

      Радимо ознайомитися! У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Розслідування Вбивство Кримінальні новини Вбивство Андрія Сотника
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