Результати голосування

На дочасних парламентських виборах у Чорногорії перемогу святкує партія чинного прем'єра.

Правляча в країні прозахідна коаліція, яка привела цю колишню югославську республіку до незалежності, переконливо перемогла за підсумками недільного голосування.Блок "За Європейську Чорногорію" на чолі з прем'єр-міністром Міло Джукановічем здобув понад половину голосів виборців, забезпечивши собі відтак 49 місць у 81-місному парламенті. Його найближчий переслідувач - опозиційна просербська "Соціалістична народна партія" отримала 17% голосів і відповідно 16 депутатських мандатів. Оголошення офіційних результатів очікують впродовж дня, однак міжнародні спостерігачі, які стежили за ходом голосування, вже зараз не сумніваються у перемозі владної партії. Сам прем'єр-міністр заявив про абсолютну перемогу - найпереконливішу з усіх попередніх.Міло Джукановіч, нагадаємо, ініціював дострокові парламентські вибори для того, щоб, за його словами, отримати мандат на продовження реформ на зближення Чорногорії з Європейським союзом та НАТО. У критиків влади, втім, своя думка щодо приводу для дочасного голосування. Представники опозиції стверджують, що у такий спосіб, Джукановіч, який з 1990 року фактично незмінно перебуває біля державного керма, прагне забезпечити собі нову каденцію ще до того, як країна відчує на собі наслідки світової економічної кризи.