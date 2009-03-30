Результати голосування

На дочасних парламентських виборах у Чорногорії перемогу святкує партія чинного прем'єра.

Правляча у країні прозахідна коаліція, яка привела цю колишню югославську республіку до незалежності, переконливо перемогла за підсумками недільного голосування.Блок "За Європейську Чорногорію" на чолі з прем'єр-міністром Міло Джукановічем здобув понад половину голосів виборців. Його найближчий переслідувач - опозиційна просербська Соціалістична Народна партія отримала близько 16 відсотків голосів. Прем'єр-міністр Чорногорії заявив про абсолютну перемогу - найпереконливішу з усіх попередніх.Міло Джукановіч, нагадаємо, ініціював дострокові парламентські вибори для того, щоб, за його словами, отримати мандат на продовження реформ на зближення Чорногорії з Європейським союзом та НАТО. У критиків влади, втім, - своя думка щодо приводу для дочасного голосування. Представники опозиції стверджують, що у такий спосіб, Джукановіч, який з 1990 року фактично незмінно перебуває біля державного керма, прагне забезпечити собі нову каденцію ще до того, як країна відчує на собі наслідки світової економічної кризи.