Результати переглянуть

У Молдові переглянуть результати виборів.

Конституційний суд Молдови на екстреному засіданні ухвалив рішення про перерахунок голосів на парламентських виборах, які відбулись 5 квітня. Центрвиборчком Молдови повинен здійснити перерахунок впродовж 9 днів. Зазначимо, опозиція, незгідна з результатами волевиявлення, вийшла на акції протесту в Кишиневі, які 7 квітня переросли у заворушення та погроми. Під час безладів поліція затримала понад 300 чоловік, близько 100 з них зараз перебувають під арештом.У неділю 3 опозиційні партії, які увійшли до складу нового парламенту, провели мітинг на знак протесту проти арештів учасників демонстрацій. Антиурядова акція в Кишиневі зібрала близько 1,5 тисячі осіб. Протестувальники ухвалили резолюцію, у якій провина за заворушення в країні покладається на президента Владіміра Вороніна та перших осіб держави.Нагадаємо, протести опозиційних сил у Молдові розпочались після оголошення результатів парламентських виборів, згідно з якими переконливу перемогу здобула правляча комуністична партія. Опозиція звинувачує владу у фальсифікації результатів волевиявлення.