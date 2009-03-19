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Результати референдуму

Фінансові ринки 10:19, 19 березня 2009 272

Ільхам Алієв отримав можливість керувати республікою довічно.

У Азербайджані ухвалили поправки до Конституції, відповідно до яких президент країни зможе обіймати цю посаду необмежену кількість разів. За нововведення проголосували більше 90% виборців, які взяли участь у національному референдумі. Згідно із змінами до головного закону, тепер одна і та ж людина може переобратися президентом країни більше двох термінів поспіль. Відтак чинний президент Ільхам Алієв зможе залишитися при владі і після 2013 року. Зазначимо, Алієва переобрали на другий термін минулого року, його кандидатуру підтримали близько 90% виборців. Опозиція назвала результати голосування сфабрикованими і закликала до бойкоту сьогоднішнього референдуму. За оцінкам експертів, зміна політичної системи, ініційована очолюваною президентом правлячою партією “Новий Азербайджан", фактично перетворює країну в спадкову монархію.Затверджені шляхом плебісциту конституційні зміни також передбачають введення додаткових обмежень у роботі ЗМІ. В грудні, нагадаємо, влада Азербайджану вже заборонила мовлення закордонних радіостанцій, зокрема й ВВС, на національних частотах, аргументуючи це загрозами ззовні.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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