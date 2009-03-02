Результати виборів

Баскські націоналісти втрачають позиції.

Такі підсумки регіональних виборів в Іспанії. Баскська націоналістична партія на чолі з Хуаном Хосе Ібарече фінішувала першою на перегонах, однак не здобула більшості у парламенті. А це означає, що коаліція ненаціоналістів може усунути від влади БНП - правлячу партію у регіоні впродовж 29 років. Баскська націоналістична партія здобула 30 місць із 75 у парламенті країни басків. Їхні союзники отримали ще 7 мандатів. Опоненти націоналістів - правлячі в Іспанії соціалісти здобули 24 місця. Консервативна народна партія матиме 13 представників у місцевому законодавчому органі влади. Ще один мандат у прогресивно-демократичного союзу. Хто формуватиме уряд у країні басків вирішать коаліційні перемовини. Однак, вже очевидно, що у коаліції ненаціоналістичних партій - на один голос більше. Тим часом, на регіональних виборах у Галісії перемогу здобула опозиційна Народна партія. Консерватори здобули 39 місць у 75-місному парламенті. Попередню коаліцію у Галісії формували націоналісти та соціалісти. Зазначимо, у самій Іспанії з 2004 року при владі перебуває Соціалістична партія, яка минулого року здобула перемогу на парламентських виборах.